Όταν μιλήσει το βαρύ και σιωπηλό χρήμα των αγορών

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου



Η άνοδος του χρηματιστηρίου της Αθήνας συντελείται ταυτόχρονα με την σταδιακή αποχώρηση των εγχώριων επενδυτών, που χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους, τόσα χρόνια ως εγκλωβισμένους. Αυτή η γενιά των εγκλωβισμένων επενδυτών, αποτελείται κυρίως από όλους όσους δεν προσαρμόστηκαν έγκαιρα στις νέες συνθήκες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers.

Αυτή η γενιά των εγκλωβισμένων επενδυτών, αποτελείται από αυτούς που δεν ρευστοποίησαν τους μετοχικούς τους τίτλους, όταν περνούσαν πάνω τον Ατλαντικό με κατεύθυνση την Ευρώπη, οι καταιγίδες από την έκρηξη των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων. Αποτελείται από αυτούς, που δεν αντελήφθησαν εγκαίρως την κρίση χρέους στη χώρα μας και το πέρασμα της κρίσης αυτής στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας αντί να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους, συμμετείχαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών και κινήθηκαν ενεργά και επιθετικά σε κάθε υποχώρηση του χρηματιστηρίου προς τα κάτω. Με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων τους να έχει εξανεμιστεί και η ψυχολογία τους να βρίσκεται εδώ και χρόνια στα τάρταρα.

Η γενιά αυτή, μην πιστεύοντας αυτό που βλέπει, δηλαδή την άνοδο των τιμών που ξετυλίγεται λόγω της εκτίμησης πως από την 8η Ιουλίου θα υπάρξει μια νέα κυβέρνηση φιλική προς τους κανόνες της οικονομικής ελευθερίας, ρευστοποιεί συνεχώς, μετά από τα αποτελέσματα της αναμέτρησης των ευρωεκλογών. Και πάλι λοιπόν, αδυνατεί να εκτιμήσει την αλλαγή της τάσης και τις συνέπειες αυτής της αλλαγής.

Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια, οι ξένοι επενδυτές έχουν αυξήσει θεαματικά τα ποσοστά της συμμετοχής τους στις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έτσι ενώ το 2009 οι ξένοι επενδυτές κρατούσαν στα χέρια τους το 47% της κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου, δηλαδή το 47% της συνολικής αξίας των μετοχών, σήμερα έχουν φτάσει να ελέγχουν το 66%. Βέβαια κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας μεσολάβησαν και οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, στις οποίες όμως οι ξένοι επενδυτές δεν έχουν ανακτήσει ακόμα την αξία των αρχικών επενδύσεων τους.

Οι εισροές κεφαλαίων από τις 27 Μαΐου μέχρι σήμερα, συνεπικουρούνται από τα νέα κεφάλαια του Global X MSCI Greece ETF (GREK), που είναι αυτή τη στιγμή το μόνο διαθέσιμο επενδυτικό προϊόν στο εξωτερικό, για όσους θέλουν να «αγοράσουν το στοίχημα» της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο ETF από τα $7,95 που βρισκόταν στις 24 Μαϊου, σήμερα βρίσκεται στα $9.29, έχοντας προσφέρει κέρδη της τάξεως του 16,85%.

Ποιοι είναι αυτοί που επενδύουν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών; Όπως έλεγε ο μέντορας μου στο Λονδίνο, οι πρώτοι που εμφανίζονται στις ανοδικές φάσεις των χρηματιστηρίων, είναι αυτοί που κινούνται σε καθεστώς ομίχλης, εν μέσω καπνού και μέσα στην φουρτούνα. Είναι αυτοί που είναι διατεθειμένοι να πάρουν το ρίσκο με την ελπίδα πως η ομίχλη θα καθαρίσει, πως ο καπνός θα καταλαγιάσει και πως η φουρτούνα θα δώσει τη θέση της στη νηνεμία. Αυτήν την φάση βιώνουμε σήμερα. Ζούμε τη στιγμή που όλοι περιμένουν την κυβερνητική αλλαγή και την αλλαγή στην κατεύθυνση της χώρα. Όμως φαίνεται, πως λίγοι «βάζουν τα λεφτά τους εκεί, που βάζουν τα λόγια τους», όπως λένε οι Αγγλοσάξονες με το κλασσικό «put your money, where your mouth is».

Μήπως όμως στις 8 Ιουλίου τελειώνει το party αυτό; Αν έχουμε μια αυτοδύναμη κοινοβουλευτικά κυβέρνηση, το party θα συνεχίσει και θα ενισχυθεί. Η αποτίμηση του ρίσκου της χώρας, το λεγόμενο και «country risk», θα βαίνει μειούμενη. Θα ακολουθήσουν οι αναβαθμίσεις των ομολόγων, της ελληνικής οικονομίας, κάποιων μετοχικών τίτλων και τέλος η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου και η ένταξη του σε μια αναβαθμισμένη επενδυτική κατηγορία. Όλα αυτά τα γεγονότα αθροιστικά, αλλά και κάθε ένα ξεχωριστά, θα σημάνουν κάθε φορά και κάτι το διαφορετικά θετικό για την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Οι επενδυτές σε όλον τον κόσμο αναζητούν αποδόσεις και υπεραξίες, την ίδια στιγμή που οι αποδόσεις πέφτουν και οι ευκαιρίες για υπεραξίες μειώνονται. Οπότε τα «παθητικά κεφάλαια», τα λεγόμενα «passive funds» που ακολουθούν αναγκαστικά τους δείκτες και τις αγορές που μεταβάλλουν διαρκώς τα χαρακτηριστικά τους, θα κινηθούν προς την Ελλάδα. Είναι αυτά που ονομάζω »το βαρύ και σιωπηλό χρήμα των αγορών», που απλά ακολουθεί τις τάσεις. Όμως έχει ένα τέτοιο μέγεθος, που είναι ικανό να δώσει από μόνο του, μια δυναμική που δεν μπορούμε αυτήν τη στιγμή να εκτιμήσουμε.

Είναι δηλαδή, μια κατηγορία επενδυτικών κεφαλαίων που θα ακολουθήσει υποχρεωτικά εκ των καταστατικών τους και εκ των επενδυτικών στρατηγικών τους, κάθε θετική μεταβολή και αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μια κατηγορία επενδυτικών κεφαλαίων που υποχρεωτικά θα διασπείρει τα κεφάλαια αυτά στους χρηματιστηριακούς δείκτες και τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες, επειδή έτσι θα επιτάσσουν οι αξιολογήσεις των οίκων, οι κινήσεις των ανταγωνιστών τους και οι χρηματιστηριακές αποδόσεις μέχρι σήμερα.

Σήμερα το Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι το δεύτερο σε απόδοση από την αρχή του χρόνου σε όλον κόσμο με 38,16%, με πρώτο το χρηματιστήριο του Καράκας που έχει αποδώσει 850,06%. Ακολουθούν δε, το χρηματιστήριο του Κουβέιτ με 20,64%, της Σλοβακίας με 20,59% και της Ισλανδίας με 18,65%. Αντίστοιχα ο Dow Jones έχει άνοδο 11,84%, ο Nasdaq 17,50%, ο S&P 15,16%, ο FTSΕ 100 9,18% και ο Dax 14,56%.



*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.