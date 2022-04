Οι εγχώριοι ανήθικοι θαυμαστές των τυράννων

«Πόσο εύκολο και ανέξοδο είναι από την ασφάλεια της Δημοκρατίας να θαυμάζεις τυράννους. Αν πιστεύετε ότι είναι σωστό να υπάρχουν τυραννίες, τότε εσείς πρώτοι να επιλέξετε έναν τύραννο. Τότε μόνο να προσπαθήσετε να επιβάλετε και στους άλλους τυραννία. Αλλά εσείς δεν έχετε δει τι είναι τυραννία...».

Την προηγούμενη παράγραφο, μετέφερα αυτολεξεί από την ανάρτηση της εγκληματολόγου Έλενας Σιρμαλή, στο ψηφιακό επαγγελματικό δίκτυο του LinkedIn, που αναφερόταν στην ιστορία μιας Ουκρανής γυναίκας, που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού κατοικημένης περιοχής. Που ονειρεύτηκε για τη χώρα της ένα άλλο, ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Της γυναίκας που δεν άκουσε όσους λατρεύουν τους τυράννους και αναρωτιούνται γιατί ο Ουκρανικός λαός αντιστέκεται και ματώνει για τις Ευρωπαϊκές αξίες. Της γυναίκας που έπεσε ελεύθερη απέναντι στην τυραννία. Απέναντι στον τύραννο Πούτιν.

Πόσο εύκολο και ανέξοδο είναι από την ασφάλεια της Δημοκρατίας να θαυμάζεις τυράννους; Πόσο εύκολο και ανέξοδο είναι να θαυμάζεις τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα θεοκρατικά καθεστώτα, τα ισλαμικά καθεστώτα, τα ανελεύθερα καθεστώτα; Τους παρανοϊκούς δικτατορίσκους σε όλα τα πλάτη και μήκη της Γης; Τις λαϊκές δημοκρατίες και τα προλεταριακά πειράματα; Τα καθεστώτα που δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών, στη μόρφωση, στα δουλειά, στην κοινωνική και πολιτική ζωή; Τα καθεστώτα που δεν αναγνωρίζουν τη διάκριση των εξουσιών; Τα καθεστώτα που δεν υπάρχει αντιπολίτευση και αντιπολιτευτικός λόγος, διότι απλά οι αντιπολιτευόμενοι αυτοκτονούν, σκοτώνονται σε παράξενα ατυχήματα ή εξαφανίζονται; Καθεστώτα που προωθούν το μίσος; Καθεστώτα, που κρίνουν ότι η ζωή των μη αρεστών είναι περιττή, ανούσια, άχρηστη και πρέπει να εξολοθρευθεί;

Η έκφραση του θαυμασμού και της στήριξης προς τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, στάθηκε η αφορμή για να ξανασυναντηθούν και πάλι στη χώρα μας, η «πάνω πλατεία Συντάγματος», με την «κάτω πλατεία Συντάγματος».

Πόσοι όμως από τους θαυμαστές των σύγχρονων τυραννιών, θα έπαιρναν το ρίσκο να ζήσουν σε ένα από τα τυραννικά καθεστώτα που υμνούν, που σέβονται και δικαιολογούν; Και εντάξει, τα στελέχη του ΚΚΕ, της Χρυσής Αυγής και του Σύριζα, μπορεί να αισθάνονται την άνεση του θαυμασμού, διότι πιθανολογούν ότι θα απολάμβαναν ειδικά προνόμια ζώντας μέσα σε αυτά τα καθεστώτα. Οι απλοί πολίτες, όμως;

Πόσοι από τους θαυμαστές των σύγχρονων τυραννιών, θα έπαιρναν το ρίσκο να τοποθετήσουν τις επενδύσεις τους και τις αποταμιεύσεις τους, σε Ρωσικές τράπεζες ή σε τράπεζες του Ιράν ή της Βενεζουέλας για παράδειγμα; Διότι στα πόθεν έσχες των ακροδεξιών και αριστερών θαυμαστών των τυράννων θα διαβάσουμε ονόματα όπως Blackrock, Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas Fortis και όχι Sberbank, ή VTB Bank, ή Gazprombank, ή Credit Bank of Moscow ή Promsvyazbank ή Bank Eghtesad-e-Novin, ή Bank Keshavarzi ή Bank Saderat Iran.

Πόσοι από τους θαυμαστές των σύγχρονων τυραννιών, θα έπαιρναν το ρίσκο να αγοράσουν ακίνητα στις καθεστωτικές αυτές οικονομίες; Από αυτά που βλέπουμε και πάλι στα πόθεν έσχες τους, έχουν επιλέξει το Λονδίνο, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες και όχι τη Μόσχα, το Ιράν ή τη Καμπούλ.

Πόσοι από τους θαυμαστές των σύγχρονων τυραννιών, θα έστελναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στη Μόσχα, στην Αβάνα, στην Τεχεράνη, στη Δαμασκό, ή στην Πιονγιάνγκ; Και να τους ευχηθούν να σταδιοδρομήσουν και να ευημερήσουν εκεί;

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της υποκρισίας και της ανηθικότητας των θαυμαστών των τυράννων, θα αναφέρουμε τη γνωστή αγγλοσαξονική ρήση, που λέει «put your life and your money, where your mouth is», δηλαδή «να βάλεις τη ζωή σου και τα λεφτά σου, εκεί που βάζεις τα λόγια σου». Αν δεν το κάνεις, είσαι ένας ανήθικος ψεύτης. Ένας χυδαίος δημαγωγός.