Η καλύτερη δεκαετία του ανθρώπινου είδους. Μέχρι την επόμενη

Του Αντώνη Δαρζέντα

Για την Ελλάδα και τους Έλληνες η δεκαετία που φεύγει ήταν μια δύσκολη περίοδος, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτό μας λέει ο συγγραφέας Matt Ridley στο τελευταίο του άρθρο στο Spectator.

Την τελευταία δεκαετία η ακραία φτώχεια έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 10 %του πληθυσμού της γης παρά το ότι ταυτόχρονα προστέθηκε σχεδόν ένα δις επιπλέον ανθρώπων. Η ακραία φτώχεια πριν από περίπου πενήντα χρόνια ήταν 60 %. Επίσης η παγκόσμια ανισότητα μειώθηκε με την άνοδο του εισοδήματος των ανθρώπων στην Ασία αλλά και σε μερικές χώρες της Αφρικής.

Ο επιστήμονας του MIT Andrew McFee στο βιβλίο του "More from less" απέδειξε πως χάρις στις νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερους πόρους της γης για να ζήσουμε. Όχι αναλογικά. Συνολικά λιγότερους.

Παράδειγμα ένα κουτάκι αλουμινίου αναψυκτικού έχει πια 13 γραμμάρια αλουμινίου και το περισσότερο ανακυκλωμένο ενώ το 1959 είχε 85.

Ανάμεσα στο 2000 και στο 2017 ο μέσος Βρετανός χρησιμοποιεί κατά 33 %λιγότερη βιομάζα, μέταλλα και ορυκτά καύσιμα.

Επίσης, παρά την κατά 20% αύξηση του πληθυσμού της χρησιμοποιεί 10% λιγότερη ενέργεια συνεχίζει στο άρθρο του ο Matt Ridley.

Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, δείτε τα κινητά σας τηλέφωνα.

Στην δεκαετία αυτή έγιναν υπερμηχανές και πολυμηχανές. Ένα κινητό αυτή τη στιγμή έχει την υπολογιστική δύναμη ενός υπολογιστή αντίστοιχο με τον όγκο ενός μεγάλου δωματίου της δεκαετίας του 1970. Αυτή τη στιγμή το κινητό μας είναι φωτογραφική μηχανή, τηλεόραση, ραδιοφώνου, βιβλιοθήκη, ημερολόγιο, φακός, πυξίδα, CD player, ρολόι, εφημερίδα, παιχνιδομηχανή .

Ένα Led φως καταναλώνει το ένα τέταρτο της ενέργειας ενός συμβατικού λαμπτήρα.

Τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα οι μηχανές έχουν σαφώς πιο οικονομικούς κινητήρες.

Αλλά και στην γεωργία παρά την τεράστια αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού ήταν ίσως η μόνη δεκαετία που δεν είχαμε μεγάλους λιμούς και ακραία πείνα από έλλειψη τροφίμων. Αυτή τη στιγμή και για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπινου είδους παράγουμε τρόφιμα για δέκα δισεκατομμύρια ανθρώπους δηλαδή περισσότερους από όσους έχει η γη.

Χρησιμοποιούμε την ίδια στιγμή 65% λιγότερη γη απ' ό,τι πενήντα χρόνια πριν, για την ίδια ποσότητα τροφής αλλά και λιγότερο νερό. Μια θεριστική μηχανή με οδηγό έναν άνθρωπο θερίζει σε μια μέρα σιτάρι για μισό εκατομμύριο φραντζόλες ψωμί. Μέχρι το 2050 υπολογίζεται πως θα έχουμε γλυτώσει από καλλιέργεια μια έκταση γης ίση με τις Ινδίες.

Για αυτό ακριβώς η γη αυτή τη στιγμή παρά την αντίθετη πίστη είναι πιο πράσινη παρά ποτέ.

Η NASA βρήκε με λήψεις από δορυφόρους πως η γη είναι 15% πιο πράσινη τα τελευταία χρόνια. Το ένα τρίτο οφείλεται στην Κίνα και στις Ινδίες. Μείωση στην καταστροφή των δασών, αυξημένη αναδάσωση αλλά και οι αυξημένες αγροτικές καλλιέργειες είναι η αιτία. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα οφείλονται στις ανεπτυγμένες χώρες. Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Αυστραλία αλλά και Αργεντινή, Βραζιλία. Ο πλούτος φέρνει οικολογική συνείδηση και χρήση λιγότερου ξύλου, δέντρων και δασών ως ενέργεια.

Ταυτόχρονα πολλά ζώα σε αυτά τα δάση ευδοκιμούν. Λύκοι, λύγκες, κάστορες, ελάφια, καραφλοί αετοί αυξάνουν τον πληθυσμό τους. Ακόμα και οι τίγρεις επειδή ακριβώς αναπτύχθηκαν αρκετά οι χώρες της Ασίας που τις φιλοξενούν, άρχισαν τη δεκαετία αυτή δειλά να αυξάνουν τον πληθυσμό τους.

Στον τομέα της κλιματικής αλλαγής τα νέα είναι αρκετά καλά. Δυο νέες εκθέσεις η μία από το International Energy Agency και η δεύτερη από το Environment Program των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν πως ακόμα και με το χειρότερο σενάριο η αύξηση της θερμοκρασίας στο τέλος του αιώνα δεν θα είναι πάνω από 3 βαθμούς Κελσίου ενώ οι εκπομπές διοξειδίου πιθανότατα δεν θα ανέβουν παραπάνω μετά το 2040.

Ακόμα πολλά μένει να γίνουν και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε αλλά ωστόσο το χειρότερο σενάριο φαίνεται να απομακρύνεται. Ταυτόχρονα η θνητότητα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα υποχώρησε κατά 5 φορές την τελευταία δεκαετία με μεγαλύτερη πτώση στις φτωχότερες χώρες και πληθυσμούς. Ενώ το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως πχ των ηλιακών πάνελ έχει πέσει πάνω από 100 φορές σε σχέση με το 1976 και είναι λιγότερο από το ένα τρίτο του κόστους του 2010 ενώ άλλες τεχνολογίες αναπτύσσονται ραγδαία όπως φωτοβολταϊκά παράθυρα αλλά και θαλάσσιες άλγες που απορροφούν διοξείδιο.

Στον τομέα της υγείας τα πράγματα αυτή τη δεκαετία πήγαν επίσης πολύ καλά. Η ανθρωπότητα μέσα στην δεκαετία αντιμετώπισε επιτυχώς μια νέα πανδημία γρίπης, η προηγούμενη είχε κοστίσει εκατό εκατομμύρια ζωές και πολύ επικίνδυνες επιδημίες στην γέννηση τους όπως τον ιό Ζίκα και τον Ebola.

Η θνητότητα από τον καρκίνο έπεφτε περίπου 1% κάθε χρόνο στη δεκαετία που έφυγε ενώ η συχνότητα εμφάνισης του δεν έχει αλλάξει τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια. Η πολιομυελίτιδα σχεδόν εξαφανίζεται. Η ιλαρά για πρώτη φορά πέφτει κάτω από τους 100 χιλιάδες θανάτους ενώ το 1980 ήταν 2,5 εκατομμύρια. Η παιδική θνησιμότητα είναι κατά 2 εκατομμύρια παιδιά μικρότερη από το 2010. Το προσδόκιμο επιβίωσης ανεβαίνει ραγδαία ακόμα και στον τρίτο κόσμο. Η πρόληψη από τον εμβολιασμό σώζει 3 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Η ελονοσία που ταλανίζει τον 3ο κόσμο πέφτει όλο και χαμηλότερα. Το AIDS έγινε μια χρόνια ασθένεια πια. Νέα φάρμακα όπως οι βιολογικοί παράγοντες ή η ανοσοθεραπεια φέρνουν την ανακούφιση και τη θεραπεία όλο και πιο κοντά, σε δύσκολα και σπάνια νοσήματα. Η νέα γενετική μέθοδος που αναπτύχθηκε πριν λίγα χρόνια το Crisp-r Cas 9 που κάνει χειρουργική επέμβαση στο DNA ζωντανών κυττάρων και οργανισμών είναι το μέλλον.

Η επεμβατική καρδιολογία και ακτινολογία καθώς και τα νέα φάρμακα μαζί με την ραγδαία και συνεχόμενη πτώση του καπνίσματος, ρίχνουν την θνητότητα και στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η δεκαετία λοιπόν που τελειώνει σε λίγες μέρες, ήταν η καλύτερη δεκαετία για το ανθρώπινο είδος έως τώρα.

Μέχρι την επόμενη.