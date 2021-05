Β. Λοΐζου (ΓΓ Τουρισμού) στο Liberal: Διπλάσια τα φετινά τουριστικά έσοδα σε σχέση με πέρυσι

Στις πρώτες των προτιμήσεων Γάλλων και Αμερικάνων τουριστών βρίσκεται η Ελλάδα, ενώ τα φετινά έσοδα μπορούν να διπλασιαστούν έναντι εκείνων της περυσινής χρονιάς, δηλώνει σε συνέντευξή της στο Liberal η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου.

Η ίδια σημειώνει πως τα πρώτα μηνύματα λίγες μέρες μετά το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας «είναι αισιόδοξα», ενώ επισημαίνει πως η προώθηση του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού ενθαρρύνει τους επισκέπτες για να έρθουν στη χώρα μας.

Συνέντευξη στον Νικόλα Ταμπακόπουλο

Λίγες μέρες μετά το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνετε; Υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον και αν ναι από ποιες χώρες;

Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι αισιόδοξα και ελπίζουμε πως η εξέλιξη της πανδημίας θα τα επιβεβαιώσει. Χτίζουμε πάνω στο καλό όνομα που κερδίσαμε πέρυσι, όπως δείχνουν και οι διεθνείς βραβεύσεις. Η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας έχει εμπνεύσει την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας κοινότητας. Οι κύριες αγορές που μας προτιμούν διαχρονικά φαίνεται ότι και φέτος έχουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα έχουμε περισσότερες απευθείας πτήσεις από ποτέ από τις ΗΠΑ, ενώ είμαστε στις πρώτες θέσεις προτίμησης για τους Γάλλους.

Πώς αναμένεται να επηρεάσει τις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό;

Η προώθηση του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού ενθαρρύνει τους επισκέπτες να έρθουν στην Ελλάδα. Αποτελεί «διαβατήριο» για την πιο γρήγορη και ελεύθερη κυκλοφορία των ταξιδιωτών, διευκολύνοντας σημαντικά τη μετακίνησή τους και ενισχύοντας τον τουρισμό σε όλες τις χώρες που το υιοθετούν. Είναι πολύ σημαντικό που η Ευρώπη προχωρά σε μία πρόταση που είχε εισηγηθεί ήδη από τον Ιανουάριο προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες που συμμετείχαν με επιτυχία στην πιλοτική εφαρμογή του νωρίτερα.

Ποιο είναι το μήνυμα που εκπέμπει η χώρα μας για την φετινή τουριστική σεζόν;

“Αll you want is Greece” είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής καμπάνιας του ΕΟΤ. Μια καμπάνια που έχει ως στόχο να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, όλον τον χρόνο, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου και των ανθρώπων του. Η Ελλάδα, κρατικός μηχανισμός και επιχειρήσεις, είναι μία από τις πιο προετοιμασμένες χώρες για να υποδεχθεί επισκέπτες. Υπάρχει σαφές σχέδιο με κύριο γνώμονα την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών. Το στοίχημα για εμάς είναι να επικοινωνήσουμε αυτό το μήνυμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και να πείσουμε τους δυνητικούς επισκέπτες μας ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θα είναι απολύτως ασφαλείς και θα απολαύσουν το ταξίδι τους στην Ελλάδα.

Βασιζόμενη στην εμπειρία σας σε ποια επίπεδα των τουριστικών εσόδων του 2019 αναμένεται να κινηθούν φέτος τα έσοδα; Η αγορά κάνει λόγο για το 40-50% των τουριστικών εσόδων πριν την πανδημία; Θα είστε ικανοποιημένη από μία τέτοια εξέλιξη;

Το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά λόγω των ειδικών συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία. Τα έσοδα περιορίστηκαν στο 25% του 2019. Το 2021 είναι μια διαφορετική χρονιά και τα έσοδα θα μπορούσαν και να διπλασιαστούν σε σχέση με το 2020, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν τα δεδομένα της πανδημίας. Οι στόχοι μας, σε κάθε περίπτωση δεν παύουν να είναι και ποιοτικοί, γεγονός που αποτυπώνεται στον σχεδιασμό μας για φέτος, αλλά και στη μακροχρόνια στρατηγική μας. Για εμάς είναι πολύ σημαντική η προώθηση της τοπικής – περιφερειακής διάστασης της τουριστικής ανάπτυξης. Θέλουμε να αναδείξουμε όλες εκείνες τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής που την καθιστούν μοναδική και να ενσωματώσουμε τον τόπο, τους ανθρώπους, αλλά και την παραγωγή και τον πολιτισμό σε ένα αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν που θα επιτρέψει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και την αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό μέσο, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, να αναμένουμε επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων; Θα υπάρξουν αλλαγές; Είστε ικανοποιημένη από τη συμμόρφωση των φορέων του τουρισμού;

Η περσινή εμπειρία μας έδειξε ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε συντονισμένα και οι επιχειρήσεις του κλάδου έδειξαν επαγγελματισμό και τήρησαν με επιτυχία τα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Λαμβάνοντας υπόψη την πολύτιμη αυτή τεχνογνωσία, τις εισηγήσεις της επιτροπής λοιμωξιολόγων, αλλά και τα αποτελέσματα της μακράς διαβούλευσης με φορείς του τουρισμού, προχωρήσαμε εγκαίρως σε επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων. Η νέα εκδοχή τους προβλέπει μικρές μεν, αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις σε επί μέρους σημεία, όπως για παράδειγμα ο επισιτισμός από μπουφέ για τους πελάτες ενός ξενοδοχείου ή η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και περιγράφει με σαφήνεια τα μέτρα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος.