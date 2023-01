ΥΠΕΞ Κύπρου: «Εάν συμβεί κάτι στο Αιγαίο, μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο»

«Θα κάνουμε όσες παραχωρήσεις χρειαστεί για την επανένωση της χώρας μας, με την προϋπόθεση ότι οι παραχωρήσεις αυτές δεν βλάπτουν, πρώτα απ' όλα την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Κύπρου. Και δεύτερον, δεν παραβιάζουν τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην Deutsche Welle.

Σύμφωνα με τον κ. Κασουλίδη η Κύπρος παρακολουθεί φυσικά στενά τόσο τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας εν μέσω προεκλογικής χρονιάς όσο και τις τουρκικές απειλές εναντίον της Ελλάδας.

«Φυσικά, ανησυχούμε πολύ γιατί αν συμβεί κάτι στο Αιγαίο, θα συμβεί και στην Κύπρο» σημειώνει ο Ιωάννης Κασουλίδης, ελπίζοντας, όπως λέει, ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος της τουρκικής προεκλογικής ρητορικής ελλείψει προτάσεων της τουρκικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της Τουρκίας όπως του πλήθωρισμού.

Αίσθηση όμως προκαλούν και όσα λέει στη συνέντευξή του ο Κύπριος υπΕξ για τον ρόλο της Γερμανίας ως ενδιάμεσου συνομιλητή μεταξύ Λευκωσίας και Άγκυρας.

«Η Γερμανία είναι σε θέση να συνομιλήσει με την Τουρκία σε φιλική βάση και σε μια βάση δούναι και λαβείν. Πιστεύω λοιπόν ότι η Γερμανία το έχει αποδείξει αυτό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αλλά το 2022 η Τουρκία δεν εισήλθε στην κυπριακή ΑΟΖ για να ασκήσει πίεση. Ούτε έχει προχωρήσει στα Βαρώσια σε νέες ενέργειες, παρόλο που και οι δύο πλευρές (τουρκική και τουρκοκυπριακή) έχουν δηλώσει ότι θα το πράξουν.Το ότι δεν έγιναν όλα αυτά μέσα στο 2022 νομίζω ότι οφείλεται εν μέρει στη Γερμανία».

In a DW exclusive interview, Cyprus’ foreign minister denies that his country hosts Russians trying to avoid sanctions.



He expresses deep sympathy with Kyiv, saying the Russian aggression against Ukraine brought back Cypriot memories of the Turkish invasion in Northern Cyprus. pic.twitter.com/siU73RAkYz