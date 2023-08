ΥΠΕΞ για Ερντογάν: Οι εχθροπαθείς δηλώσεις είναι αντιπαραγωγικές

«Εχθροπαθείς δηλώσεις είναι αντιπαραγωγικές και δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση του κλίματος ηρεμίας, συνεργασίας και διαλόγου που επιχειρείται να οικοδομηθεί στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας την τρέχουσα περίοδο.»

Με αυτήν την δήλωση το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας απάντησε στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Ιστορικές προσαρμογές κατά το δοκούν έκανε με τις δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι «οι Έλληνες κατέστρεψαν και έκαψαν τη Σμύρνη».

«Στις 30 Αυγούστου νικήσαμε τον εχθρό που λέρωσε την Ανατολή με τις λερωμένες μπότες του. Νικήσαμε τον στρατό εισβολής των Ελλήνων» είπε ο Ερντογάν και συνέχισε: «Ο Αύγουστος είναι ιδιαίτερος μήνας, νικήσαμε σε Κύπρο, Σμύρνη και Ματζικέρτ».

«O Aύγουστος για εμάς είναι ένας τόσο ιδιαίτερος μήνας, καθώς έχουμε γράψει ιστορία με τις νίκες μας. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα, που με χρυσά γράμματα γράψαμε ιστορία όπως στο Ματζικέρτ, στο Βελιγράδι και στην Κύπρο.

Tον Αύγουστο τον κλείνουμε με μια μεγάλη νίκη που οδήγησε στην ίδρυση της ιστορίας μας. Στις 26 Αυγούστου του 1922, ο στρατός μας ξεκίνησε τη μεγάλη επίθεση με την εντολή από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ηρωικός στρατός μας διέλυσε τα εχθρικά μέτωπα, και στις 30 Αυγούστου διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών δυνάμεων εισβολής και άνοιξε το δρόμο προς τη Σμύρνη.

Δεκαπέντε ημέρες μετά την έναρξη της 'μεγάλης επίθεσης' κυμάτιζαν οι τουρκικές σημαίες στη Σμύρνη την οποία είχε καταστρέψει και κάψει ο εχθρός που διέφυγε. Και έτσι κερδίσαμε τον πόλεμο με μάχες που δώσαμε επί 3,5 χρόνια εναντίον του εχθρού, ο οποίος με τις προδοτικές φιλοδοξίες του αλλά και τις βρώμικες μπότες του λέρωσε τη μόνιμη πατρίδα μας. την Ανατολία».

Σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το θετικό momentum στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντηθούν για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα δύο μηνών, αυτή τη φορά στο περιθώριο της Ετήσιας Συνέλευσης του ΟΗΕ που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, στις 18 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από τον Τούρκο πρόεδρο ωστόσο αίσθηση προκάλεσε και η χειρονομία του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της εθνικής ημέρας ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας.

Σε γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ προχώρησε, κατόπιν σχετικών οδηγιών, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Νωρίτερα η ΝΑΤΟϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων, με έδρα τη Σμύρνη επανέλαβε περυσινή ενέργειά της και σε ανάρτησή της συνεχάρη την Τουρκία για τη νίκη της επί της Ελλάδας το 1922.

Στο διάβημα χαρακτηρίζεται «απαράδεκτο να συνδέεται η εθνική ημέρα ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας με ημέρα νίκης κατά μίας συμμάχου χώρας», όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Συγκεκριμένα, η LANDCOM συνεχάρη την Τουρκία για την «Ημέρα Νίκης» και την Ημέρα των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, την οποία η Άγκυρα γιορτάζει στις 30 Αυγούστου κάθε έτους, τιμώντας τη νίκη των στρατευμάτων της σε βάρος των ελληνικών το 1922.

Στο μήνυμά της αναφέρει:

«Ευτυχισμένη Ημέρα της Νίκης και των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στο έθνος που μας φιλοξενεί. Σε αυτή την πολύ ξεχωριστή ημέρα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για τη φιλοξενία μας αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί».».

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!



LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.



On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.