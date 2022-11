Τσαβούσογλου: Η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στα ζητήματα των τουρκικών κρατών

O Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρήκε ακόμα μια ευκαιρία να στραφεί εναντίον όσων επέκριναν την προσπάθεια της Άγκυρας να αναγνωρίσει από το ...παράθυρο το Ψευδοκράτος.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών το Μεξικό, Μαρσέλο Έρμπραντ, στην Άγκυρα, τόνισε ενοχλημένος ότι «η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει σε θέματα του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών», αναφερόμενο στην δήλωση του μπλοκ για το γεγονός ότι η Τουρκία έκανε το Ψευδοκράτος κράτος πάρατηρητή στον Οργανισμό.

EU has no right to intervene in matters of Organization of Turkic States, says Cavusoglu, dismissing bloc's statement on Turkish Republic of Northern Cyprus' observer status