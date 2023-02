Τσαβούσογλου: Ελπίζω να ανοίξει μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με αφορμή τη στάση αλληλεγγύης της Ελλάδας στον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία εξέφρασε την ελπίδα για μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο περιθώριο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Έλι Κοέν, αναφέρθηκε στη βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ και μίλησε και για τις σχέσεις με την Ελλάδα.

«Θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα τώρα στην περιοχή. Είναι προφανές πως έχουμε κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων με χώρες της περιοχής και ειδικά με το Ισραήλ, τα βήματα αυτά είναι προφανή. Ελπίζω πως η αλληλεγγύη μας κατά τη διάρκεια του σεισμού θα μπορέσει να ανοίξει μια νέα σελίδα και με την Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου.

#Depremin ardından #Türkiye’ye yardım gönderen ilk ülkelerden biri olan #İsrail’in Dışişleri Bakanı Eli Cohen’e dayanışma ziyareti için teşekkür ettik.



Thanked for solidarity visit of @elicoh1, FM of #Israel, one of the first countries to extend support after #earthquake.🇹🇷🇮🇱 pic.twitter.com/a5Pxh8xyLE