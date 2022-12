Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούγλου προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επεκτείνει τα θαλάσσια ύδατα της ούτε ένα μίλι στο Αιγαίο υπενθυμίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί casus belli για την Άγκυρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu αυτή η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου που παραχωρεί στο τέλος του χρόνου με τον απολογισμό του υπουργείου του.

