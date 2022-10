Τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα: Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση

Την ευγνωμοσύνη της στην κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό για τα συλλυπητήρια αλλά και την προσφορά βοήθειας για συμμετοχή στις επιχειρήσεις διάσωσης μετά την έκρηξη στο ανθρακωρυχείο στο Μπαρτίν που κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, εξέφρασε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.

We extend our gratitude to the honorable members of the #Greek Gov't as well as the allied people of #Greece for their messages of condolences and their offers to extend a helping hand in the face of the tragic mining accident in #Bartın🇹🇷🇬🇷 @PrimeMinisterGR @GreeceMFA @GSCP_GR