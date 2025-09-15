Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο με το «Piri Reis» - Ελληνική απάντηση με αντι-NAVTEX

Νέα ένταση προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο, εκδίδοντας NAVTEX για θαλάσσιες έρευνες του ωκεανογραφικού σκάφους «Piri Reis» σε περιοχές του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, το πλοίο θα πραγματοποιεί έρευνες από σήμερα και για δέκα ημέρες σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη ζώνη: δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, ανάμεσα σε Χίο και Άνδρο.

Αν και η Άγκυρα μιλά για «επιστημονική αποστολή» σε διεθνή ύδατα η περιοχή εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ενώ τμήμα της δραστηριότητας αφορά και ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσέγγιση του «Piri Reis» στη νησίδα Καλόγερος, η οποία εντάσσεται σε μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριμένη τουρκική κίνηση πρόσθετη στρατιωτική και πολιτική βαρύτητα.

Η Αθήνα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX (154/25) μέσω του Σταθμού Λήμνου. Η πορεία του «Piri Reis» παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές αρχές.