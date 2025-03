Συνάντηση Ν. Δένδια με την επιτετραμμένη της αμερικανικής πρεσβείας - Επί τάπητος η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων

Ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε την Τετάρτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την επιτετραμμένη της πρεσβείας των ΗΠΑ Μαρία Όλσον.

Όπως τόνισε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές διμερείς αμυντικές μας σχέσεις και τους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσής τους»

«Επίσης, ανταλλάξαμε απόψεις για τις περιφερειακές και διεθνείς προκλήσεις ασφαλείας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

I met at the Ministry of National Defence with the Chargé d'Affaires at the US Embassy, Ms Maria Olson, and discussed our bilateral defence relations and the ways they could be further strengthened. We also exchanged views on the regional and international security challenges. pic.twitter.com/NxUxA3VVVu