Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον Ινδό ΥΠΕΞ: Κοινή βούληση διασύνδεσης ΕΕ - Ινδίας μέσω Ελλάδας

Οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας-Ινδίας, καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών για την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων, μεταξύ των οποίων οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Ινδό ομόλογό του, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, σήμερα (20/02) στο Νέο Δελχί, ενόψει και της αυριανής επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ινδία.

Για την Ελλάδα, η οποία έχει τον κορυφαίο εμπορικό στόλο στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατοχυρωθεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου και να αποκατασταθούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, τόνισε ο Γ. Γεραπετρίτης.

Ο Γ. Γεραπετρίτης τόνισε, ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρχει διαφοροποίηση στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, του εμπορίου, και να διερευνηθούν εναλλακτικοί δρόμοι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διάδρομος India-Middle East-Europe Economic Corridor (Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης -IMEC) προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες να φέρει κοντά την Ινδία και την Ελλάδα μέσω της Μέσης Ανατολής.

🇬🇷🤝🇮🇳



FM George Gerapetritis w/ #India counterpart @DrSJaishankar in New Delhi. Discussions focused on bilateral ties ahead of the upcoming state visit of the Greek PM to India and on the IMEC corridor as a bridge bringing together India & Europe. pic.twitter.com/ERku92bX8d