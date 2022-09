Σύντομη συνάντηση Βαρβιτσιώτη - Τσαβούσογλου

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης εκπροσωπεί την Ελλάδα στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε που πραγματοποιείται στο Τόκιο και στην οποία παραβρίσκονται προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

«Στην κηδεία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Shinzo Abe, όπου εκπροσωπώ την Ελλάδα. Μια ιστορική μέρα για τη φίλη και σύμμαχο Ιαπωνία» έγραψε στο Twitter o M. Βαρβιτσιώτης.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο Μ. Βαρβιτσιώτης είχε σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

#Tokyo | Brief meeting with @MevlutCavusoglu on the sidelines of #ShinzoAbefuneral - Σύντομη συνάντηση με τον @MevlutCavusoglu στην κηδεία του #ShinzoAbe . pic.twitter.com/vwV2St97AY

Επίσης, μεταξύ άλλων, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι, με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, καθώς και με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου.

#Tokyo | In the margins of #ShinzoAbefuneral, I had the chance to congratulate in person @JamesCleverly for his appointment as the new 🇬🇧 Foreign Secretary - Στην κηδεία του #ShinzoAbe, είχα την ευκαιρία να συγχαρώ προσωπικά τον @JamesCleverly για το διορισμό του ως νέου 🇬🇧 ΥΠΕΞ. pic.twitter.com/RhLQqXvCpy