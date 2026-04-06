Η Elbit Systems Ltd ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι της ανατέθηκε σύμβαση αξίας περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού Precise & Universal Launching System (PULS) στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύμβαση θα υλοποιηθεί σε περίοδο 4 ετών και θα περιλαμβάνει επιπλέον δεκαετή περίοδο υποστήριξης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Elbit Systems θα προμηθεύσει εκτοξευτές PULS και ένα ολοκληρωμένο πακέτο πυρομαχικών που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πυραύλους, επιχειρησιακούς κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας για διάφορα βεληνεκή και περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions).

Το σύστημα πυροβολικού PULS, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρέχει μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση, ικανή να εκτοξεύει μη κατευθυνόμενους πυραύλους, κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας και πυραύλους διαφόρων βεληνεκών.

Ο εκτοξευτής είναι πλήρως προσαρμόσιμος σε υπάρχουσες τροχοφόρες και ερπυστριοφόρες πλατφόρμες, επιτρέποντας σημαντική μείωση στο κόστος συντήρησης και εκπαίδευσης, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η Elbit Systems θα συνεργαστεί με τοπικές ελληνικές βιομηχανίες για την παραγωγή του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Η Elbit Systems έχει μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τη σχέση αυτή. Η Ελλάδα εντάσσεται σε επιπλέον χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν επιλέξει το σύστημα PULS, υπογραμμίζοντας τη συνεχώς αυξανόμενη φήμη του ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για τις σύγχρονες απαιτήσεις πυροβολικού στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και μας τιμά η συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στα προηγμένα μας συστήματα» τόνισε σχετικά ο Bezhalel Machlis, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Elbit Systems.