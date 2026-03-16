Στην Γερμανία αύριο ο Γ. Γεραπετρίτης: Θα συναντηθεί με τον Βάντεφουλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Βερολίνο αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, όπου θα συναντηθεί, στις 9:00 π.μ., με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, περί ώρα 10:15 π.μ., δηλώσεις των δύο yπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στη δεξαμενή σκέψης Bertelsmann Stiftung.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, συναντήσεις με τους Γερμανούς Βουλευτές Armin Laschet, Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και Thomas Rachel, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας-Ελλάδας και Ειδικό Απεσταλμένο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας.