Πρωτοφανής κρίση: Ο Χαφτάρ έδιωξε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που συμμετέχει ο Θ. Πλεύρης

Το καθεστώς Χαφτάρ εκδιώκει ως ανεπιθύμητους τους εκπροσώπους της ΕΕ από την ανατολική Λιβύη - μεταξύ αυτών τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου - καταγγέλλοντας, με επίσημη ανακοίνωση, «καταχρηστικές ενέργειες» των υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας, καθώς και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση που δημοσίευσαν από το καθεστώς του Χαφτάρ κατηγορούνται τα μέλη της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας ότι «παραβίασαν τη λιβυκή νομοθεσία και δεν ακολούθησαν τις διαδικασίες που διέπουν την είσοδο, μετακίνηση και διαμονή των ξένων διπλωματών, όπως αυτές ορίζονται στην εγκύκλιο που έχει εκδοθεί από την ίδια».

Σύμφωνα με το Libya Update, «η λιβυκή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ ακύρωσε την επίσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του επιτρόπου Μετανάστευσης της ΕΕ. Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης να αναχωρήσει αμέσως και χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη».

Πάντως, όπως μεταδίδει η ιταλική εφημερίδα La Stampa, επικαλούμενη το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, το περιστατικό αποδίδεται σε παρεξήγηση που σχετίζεται με ζητήματα πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, δεν πρόκειται για εχθρική ενέργεια, αλλά για αποτέλεσμα της απουσίας επίσημης άδειας προσγείωσης και έλλειψης συνεννόησης σχετικά με προγραμματισμένη συνάντηση με τις τοπικές αρχές.

The Libyan government led by Osama #Hamad has canceled the visit of the interior ministers of #Italy, #Greece, #Malta, and the #EU migration commissioner. The delegation was told at #Benghazi #Benina Airport to leave immediately and was declared unwelcome.



The #Libya Update pic.twitter.com/vOQNkIGtp3