Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Θ. Πλεύρη την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου

Στις 12 το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, μετά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού στη Λιβύη.

Το βράδυ, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Ρώμη, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σήμερα, σαφές μήνυμα ότι θα βοηθήσουν τη Λιβύη να αντιμετωπίσει το έντονο μεταναστευτικό πρόβλημα, που επηρεάζει, πλέον, και την Ευρώπη, έστειλαν από την Τρίπολη της Λιβύης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον Επίτροπο Μπρούνερ, στη συνάντηση που είχαν με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της χώρας.

Η Κρήτη όπως υπογραμμίστηκε δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

«Είμαστε εδώ, αντιπροσωπία της ΕΕ, με τον Επίτροπο Μπρούνερ. Θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε», σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης

Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah and the interior ministers of #Libya, #Italy, #Malta, and #Greece, along with the EU Commissioner for Internal Affairs and Migration, meet in #Tripoli today to address illegal immigration and find lasting solutions to the crisis. pic.twitter.com/TYGfcXcfJi