Πρεσβεία Τουρκίας για 25η Μαρτίου: Συγχαίρουμε λαό και κυβέρνηση για την εθνική τους εορτή

Με ανάρτησή της στο Twitter η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα εκφράζει τις ευχές της για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

«Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Εθνική τους Εορτή» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

We congratulate the people and the Government of the #HellenicRepublic on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/PBm74uj3Fv