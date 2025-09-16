Πιέσεις Ερντογάν σε Χαφτάρ: Περιμένουμε να επικυρώσει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο

Μηνύματα στην κυβέρνηση Χαφτάρ στη Λιβύη για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, αλλά και για τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί τον Οκτώβριο στα Kατεχόμενα, έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο αεροσκάφος της επιστροφής από τη Ντόχα, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Αναφερόμενος στη Λιβύη, όπως αναφέρει και το CNNTurk Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί «σημαντικά θετικά βήματα» στις σχέσεις με τη διοίκηση Χαφτάρ, η οποία ελέγχει την ανατολική χώρα. Εξέφρασε μάλιστα την προσδοκία ότι η Βεγγάζη θα επικυρώσει τη συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει υπογράψει η Άγκυρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

«Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει σημαντική θετική πρόοδο στις σχέσεις με την κυβέρνηση Χαφτάρ. Υπάρχει επίσης ισχυρή προσδοκία ότι η διοίκηση της Βεγγάζης θα επικυρώσει το σύμφωνο με την Τρίπολη», δήλωσε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη επίσκεψη Χαφτάρ στην Τουρκία, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέγοντας: «Πιστεύουμε ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση της Λιβύης».

Ο Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με το περιβάλλον Χαφτάρ είναι σε εξέλιξη: «Ο γιος του Χαφτάρ διατηρεί επικοινωνία με τις υπηρεσίες πληροφοριών μας και περιστασιακά συνομιλεί με το υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είναι αποκομμένοι από εμάς».

Υπενθύμισε ότι η Τουρκία από την αρχή στήριξε τη «νόμιμη κυβέρνηση της Τρίπολης», αλλά ταυτόχρονα «οι πρόσφατες πολιτικές κινήσεις οδήγησαν στο άνοιγμα διπλωματικών καναλιών και προς την ανατολική Λιβύη». Όπως είπε, αυτό αντανακλά τη «διπλωματική στρατηγική και την περιφερειακή όραση» της Άγκυρας με στόχο τη σταθερότητα.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία μιας πολιτικής διαδικασίας με «δίκαιες, αξιόπιστες και διαφανείς εκλογές». «Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε τη βάση για διάλογο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η επικύρωση του μνημονίου από τη Βεγγάζη «θα αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο».

Εκλογές στα κατεχόμενα και προειδοποίηση στην Κύπρο

Περνώντας στο Κυπριακό, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο προεδρικές εκλογές στα κατεχόμενα. «Η "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου", ένα κυρίαρχο κράτος, θα διεξάγει τις εκλογές της υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης της», είπε.

Χαρακτήρισε την ΤΔΒΚ «αδελφό κράτος», σημειώνοντας ότι η Άγκυρα θεωρεί «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της ως δικά της» και «δεν θα επιτρέψει να παραβιαστούν».

Υπενθύμισε επίσης το νομικό πλαίσιο: «Η Τουρκία διαθέτει δικαιώματα εγγυήτριας δύναμης που αναγνωρίζονται στο διεθνές δίκαιο και σε αποφάσεις του ΟΗΕ. Αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται την ύπαρξη της ΤΔΒΚ και τη θαλάσσια δικαιοδοσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία».

Ο Τούρκος πρόεδρος κατέληξε με προειδοποιητικό τόνο: «Για χρόνια, η Κύπρος υπήρξε πεδίο παιχνιδιών για περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις. Η πρόσφατη ιστορία έδειξε πόσο αιματηρά μπορεί να εξελιχθούν αυτά τα παιχνίδια. Κανείς δεν πρέπει να σχεδιάσει σκευωρίες που θα φέρουν νέα δεινά στο νησί».

Πρόσθεσε ότι «οι μνήμες είναι ακόμη νωπές» και ότι «ούτε η Τουρκία ούτε οι Τουρκοκύπριοι έχουν ξεχάσει τα δεινά του παρελθόντος». «Δεν θα επιτρέψουμε να βιώσουν ξανά παρόμοιο πόνο», κατέληξε.