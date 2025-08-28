Π. Μαρινάκης για μεταφορά πολεμικού υλικού στο Ισραήλ: Πρόκειται για παραλαβή υλικού με βάση διακρατικές συμφωνίες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπήρξε μεταφορά πολεμικού υλικού στο Ισρήλ από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για παραλαβή υλικών με βάση διακρατικές συμφωνίες.

Ειδικότερα η αναλυτική απάντηση είναι η εξής:

«1. Σχετικά με το ερώτημα δημοσιογράφου της εφημερίδας Documento, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται για παραλαβή υλικών, κατόπιν των διαλαμβανομένων στις εξής διακρατικές συμφωνίες:

α. Με το Ισραήλ, που αφορά σε προγράμματα εξοπλισμού για την «Προμήθεια Αντιαρματικών (Α-Τ) Πυραυλικών Συστημάτων Πολλαπλών Ρόλων Μεγάλου Βεληνεκούς (SPIKE NMT)», καθώς και την «Περιορισμένη Αναβάθμιση Επιθετικών Ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) ΑΗ - 64Α» αντίστοιχα.

β. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) που αφορά το πρόγραμμα «Προμήθεια Ανταλλακτικών Επιθετικών Ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) ΑΗ - 64Α και Εξοπλισμού SPECIAL REPAIR ACTIVITIES (SRA) από το Απόθεμα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) των ΗΑΕ».

2. Επισημαίνεται ότι η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων έχει ήδη εγκρίνει τις προαναφερθείσες συμφωνίες, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον αρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν δύναται να αποδεσμευθούν, καθόσον περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και σύνθεση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, των οποίων η δημοσίευση τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της χώρας».