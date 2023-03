Ν.Δένδιας: Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στηρίζεται σε θέσεις αρχών

Το ξεκάθαρο μήνυμα πως η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας υπακούει στον πολύ σαφή κανόνα «δεσμευόμαστε από το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του πριν υποδεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Νομικής και Διπλωματίας της Σχολής Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, διαμηνύοντας πως βρίσκονται ιστορικά στο υψηλότατο τους επίπεδο.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δύο τροποποιήσεις της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας τις οποίες υπέγραψε ο ίδιος, στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα, αλλά και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, την πρώτη Έλληνα πρωθυπουργού, στο Κογκρέσο.

Επίσης, επισήμανε την κοινή οπτική Ελλάδας και ΗΠΑ στα περισσότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας. Όπως εξήγησε, «για την Ουκρανία τηρούμε μια στάση αρχών.

Έχει να κάνει με την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία όλων των χωρών του κόσμου και την ισότητα όλων των χωρών του κόσμου». Προσέθεσε πως αν και η Ελλάδα είχε ιστορικές σχέσεις με τη Ρωσία, για τη χώρα μας είναι μια επιλογή μεταξύ του μαύρου και του λευκού.

