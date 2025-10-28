Μήνυμα Ν. Δένδια για την 28η Οκτωβρίου: «Όχι» απέναντι σε κάθε απειλή

Μήνυμα αποφασιστικότητας και εθνικής ενότητας έστειλε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο των εορτασμών της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Το ''ΟΧΙ'' παραμένει διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας κι ανεξαρτησίας», τονίζει ο ΥΠΕΘΑ μεταξύ άλλων.

«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του. Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην “Ατζέντα 2030”. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος», σημείωσε στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

Η ανάρτηση του Ν. Δένδια