Το μήνυμα Μπελέρη για τις δημοτικές εκλογές στην Αλβανία - Συνεχίζουν τις προκλήσεις τα Τίρανα

Να στηρίξουν τον τόπο τους και τη Δημοκρατία καλεί τους δημότες της Χειμάρρας, ο υποψήφιος δήμαρχος Φρέντι Μπελέρη, από τις φυλακές των Τιράνων όπου κρατείται, μετά την απόφαση των αλβανικών αρχών.

«Την Κυριακή με την ψήφο σας σώστε τον τόπο μας και τη Δημοκρατία», αναφέρεται σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Φ. Μπελέρη στο Facebook.

Σημειώνεται ότι με απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Αλβανίας η υποψηφιότητα Μπελέρη παραμένει ενεργή.

Στις φυλακές Τιράνων μεταφέρθηκε ο Φ. Μπελέρης μετά την απόφαση του πρωτοδικείου της Αυλώνας, το οποίο και απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η πλευρά του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας.

Στις φυλακές θα κρατηθεί για τις επόμενες 10 ημέρες, όπως προβλέπει η αλβανική Δικαιοσύνη.

Έντονη είναι η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών στην απόφαση των αλβανικών Αρχών για προφυλάκιση του Φ. Μπελέρη.

Με ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ τονίζει πως η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου στην Αυλώνα, αν τα στοιχεία δεν είναι αδιάσειστα είναι σκαναδαλώδης.

«Η σύλληψη υποψηφίου Δημάρχου δύο ημέρες πριν τις εκλογές δεν συνιστά κράτος δικαίου. Η απόφαση για προφυλάκιση του υποψηφίου Δημάρχου επιφέρει πλήρη ανατροπή των κανόνων ισονομίας στις δημοτικές εκλογές στη Χειμάρρα, σημαντικότατο κέντρο της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία», υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Και συνεχίζει: «Μια τέτοια απόφαση θα έχει επιπτώσεις και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία, καθώς προϋπόθεση της ευρωπαϊκής αυτής πορείας είναι η προσήλωση των υποψηφίων προς ένταξη χωρών στους ευρωπαϊκούς κανόνες και στις αρχές του κράτους δικαίου».

«Αποφάσεις σαν τη σημερινή οι οποίες παραβιάζουν τις ανωτέρω αρχές σημαίνουν ότι στην πράξη η Αλβανία δεν ακολουθεί τον ευρωπαϊκό δρόμο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε συστάσεις προς την ελληνική πλευρά για τον χειρισμό της υπόθεσης της σύλληψης και προφυλάκισης υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, λίγες ώρες πριν από τις δημοτικές εκλογές της Κυριακής στην Αλβανία, προέβη η υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση, που θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αλβανίας».

«Προτρέπουμε τους Έλληνες φίλους μας να απέχουν από δηλώσεις που δεν δείχνουν σεβασμό προς τους ανεξάρτητους θεσμούς της χώρας μας», έγραψε στο Twitter η ΥΠΕΞ της Αλβανίας Όλτα Τσάκα.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες φίλοι μας έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια δικαστική απόφαση στη χώρα μας, όταν τα σκληρά αποδεικτικά στοιχεία που αναζητούσαν δεν θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολα – Ο Φρέντι Μπελέρης έχει πιαστεί να εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα κατά των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών», έγραψε αρχικά η Τσάκα στο Twitter.

