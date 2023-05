ΥΠΕΞ Αλβανίας: Οι Έλληνες να απέχουν από δηλώσεις που δεν δείχνουν σεβασμό στους θεσμούς μας

Σε συστάσεις προς την ελληνική πλευρά για τον χειρισμό της υπόθεσης της σύλληψης και προφυλάκισης υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, λίγες ώρες πριν από τις δημοτικές εκλογές της Κυριακής στην Αλβανία, προέβη η υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση, που θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αλβανίας».

«Προτρέπουμε τους Έλληνες φίλους μας να απέχουν από δηλώσεις που δεν δείχνουν σεβασμό προς τους ανεξάρτητους θεσμούς της χώρας μας», έγραψε στο Twitter η ΥΠΕΞ της Αλβανίας Όλτα Τσάκα.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες φίλοι μας έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια δικαστική απόφαση στη χώρα μας, όταν τα σκληρά αποδεικτικά στοιχεία που αναζητούσαν δεν θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολα – Ο Φρέντι Μπελέρης έχει πιαστεί να εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα κατά των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών», έγραψε αρχικά η Τσάκα στο Twitter.

