Μια προβληματική NAVTEX από την Άγκυρα για επιστημονικές έρευνες στο κέντρο του Αιγαίου

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποφυγής όχι μόνο στρατιωτικών προκλήσεων στο Αιγαίο αλλά και άλλων ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις, η Τουρκία εξέδωσε παράτυπη NAVTEX για επιστημονικές έρευνες στο κέντρο του Αιγαίου.

Με την NAVTEX 0711/23 που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης αναγγέλλονται επιστημονικές έρευνες (σε στήλη ύδατος) από 1-4 Αυγούστου του ερευνητικού σκάφους R/V Yunus S σε περιοχές στο κέντρο του Αιγαίου δυτικά νοτιοδυτικά της Λέσβου και νοτιοδυτικά των Ψαρών. Οι επιστημονικές έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου δεν απαιτούν έγκριση του παράκτιου κράτους και είναι νόμιμες εφόσον όμως η άδεια για την διεξαγωγή τους έχει εκδοθεί από τις νόμιμες Αρχές.

Για ολόκληρη την περιοχή του Αιγαίου και σε όλη την έκταση του FIR Αθηνών αρμόδιες για την έκδοση NAVTEX είναι οι ελληνικές Αρχές, αλλά παγίως η Τουρκία αμφισβητεί αυτή την αρμοδιότητα στο πλαίσιο της γενικευμένης αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων.

Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι οι τουρκικές αμφισβητήσεις ελληνικών ζωνών άσκησης αρμοδιοτήτων στο Αιγαίο συμπίπτουν με τις πάγιες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο χάρτης τον οποίο έχει εκδώσει η Τουρκία μονομερώς εντάσσει σε τουρκική ζώνη ευθύνης έκδοσης NAVTEX το μισό Αιγαίο εγκλωβίζοντας έτσι ελληνικά νησιά σε περιοχή τουρκικών αρμοδιοτήτων.

Αυτή η κίνηση της Άγκυρας δεν είναι ακόμη γνωστό εάν πρόκειται για μια συνήθη πρωτοβουλία υπηρεσιακών παραγόντων ή ένα πρώτο μήνυμα προς την Αθήνα, εν μέσω μιας μακράς περιόδου αποκλιμάκωσης και ενόψει της έναρξης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δυο χωρών για τη διαφορά της υφαλοκρηπίδας.

Βεβαίως, δεν είναι γνωστό εάν το Yunus S θα βγει στο Αιγαίο για την πραγματοποίηση των επιστημονικών ερευνών, καθώς αρκετές φορές στο παρελθόν η Τουρκική πλευρά αν και εξέδωσε αντίστοιχες NAVTEX οι έρευνες δεν είχαν πραγματοποιηθεί και ο στόχος ήταν απλώς να καταγραφεί η αμφισβήτηση στην ελληνική περιοχή ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0711/23 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 31-07-2023 15:20)

TURNHOS N/W : 0711/23

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCHS (IN WATER COLUMN), BY R/V YUNUS S BETWEEN 01-04 AUG 23 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N - 025 47.79 E

39 17.81 N - 025 22.79 E

38 51.85 N - 025 22.76 E

39 13.26 N - 025 17.02 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 042059Z AUG 23