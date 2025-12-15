Κύπρος: «Διπλωματικό οπλοστάσιο» με Παρίσι και Εμιράτα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα

Με δύο σημαντικές κινήσεις, προς τα Εμιράτα και το Παρίσι, η Λευκωσία ενισχύει το διπλωματικό «οπλοστάσιό» της, σε μια περίοδο κατά την οποία ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ για το Α’ Εξάμηνο του 2026, επίκειται η προσπάθεια για επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό και η Άγκυρα διατυπώνει ολοένα και πιο επιθετική ρητορική έναντι της Κύπρου, αντιδρώντας στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα, η Άγκυρα καλλιεργεί αρνητικό κλίμα για την Κύπρο, με αφορμή και την προμήθεια αντιπυραυλικών συστημάτων από το Ισραήλ, αλλά και την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Τα σενάρια, μάλιστα, τα οποία αναπαράγονται ακόμη και από τα τουρκικά ΜΜΕ, υποστηρίζουν ότι δήθεν η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ προκειμένου να υπονομευθούν τα συμφέροντα της Τουρκίας και η παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κύπρος κινείται μεθοδικά το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να ενισχύσει όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και διπλωματικά τη θέση της, απέναντι τόσο στις εντεινόμενες προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όσο και στην απειλητική ρητορική της Άγκυρας.

Σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης θα βρίσκεται στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Εμ. Μακρόν. Στην ατζέντα της συνάντησης θα βρεθούν οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και της ανάγκης διατήρησης της ενότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο, είναι η υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου και Γαλλίας, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη θεσμική τους αναβάθμιση, με συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας, της πολιτιστικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, καθώς και στην ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα. Πρόκειται για συμφωνία που ενισχύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου στην ΕΕ και ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας, ενεργειακής ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκής συνοχής.

Χθες, όμως, πραγματοποιήθηκε μια ιστορική επίσκεψη - η πρώτη στην ιστορία των διμερών σχέσεων - του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναγιάν, στην Κύπρο, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο και αναδεικνύοντας το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Κύπρου–ΗΑΕ.

Στη συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ζαγιέντ Αλ Ναγιάν, αλλά και με την Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες, επαναβεβαιώνεται η κοινή δέσμευση για περαιτέρω αναβάθμιση της στρατηγικής αυτής εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης και προσανατολισμένης στο μέλλον ατζέντας σε καίριους τομείς, με κύρια έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενεργειακή συνεργασία και τη διασυνδεσιμότητα.

Οι δύο πρόεδροι αποφάσισαν την κατάρτιση Κοινού Σχεδίου Δράσης για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και τη στήριξη της υλοποίησης νέων έργων, υπό την εποπτεία του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εντοπίστηκαν επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και δυνατότητες για κοινές επιχειρήσεις σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ενεργειακή συνεργασία – συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – η διασυνδεσιμότητα, η άμυνα, τα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών, η ναυτιλία και η θαλάσσια συνεργασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες («Φιλελεύθερος»), τα ΗΑΕ υπέβαλαν εισήγηση για τον καταρτισμό ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ενεργειακής Στρατηγικής Συνεργασίας (Comprehensive Strategic Energy Partnership), το οποίο θα λειτουργεί ως οδικός χάρτης υλοποίησης συγκεκριμένων έργων, που στοχεύουν στην ανάδειξη της Κύπρου - μέσω της συνεργασίας με τα ΗΑΕ - σε ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή αλλά και προς την ΕΕ, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας έως φυσικό αέριο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφηκε σαφής βούληση για διερεύνηση συγκεκριμένων επενδυτικών έργων, με προτεραιότητα στο Τερματικό LNG, το οποίο αναδείχθηκε από τα ΗΑΕ ως το πιο ώριμο έργο, καθώς και συμμετοχή τους στην κυπριακή ΑΟΖ, σε Κέντρα Δεδομένων υποστηριζόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI-enabled Data Centres), καθώς και σε λιμενικές υποδομές, όπως το λιμάνι Λάρνακας και το εμπορικό λιμάνι στο Βασιλικό.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία ,καθώς προέρχεται από μια ισχυρή δύναμη του Αραβικού -μουσουλμανικού κόσμου έχει και η καθαρή στήριξη του κοινού Ανακοινωθέντος Κυπρου-ΗΑΕ , σε λύση του Κυπριακού με μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας