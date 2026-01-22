Γκίλφοϊλ: Στόχος μου η ενεργειακή ανεξαρτησία και η ειρήνη στην Αν. Μεσόγειο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

Μία από τις κύριες προτεραιότητες στην ατζέντα της είναι η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για ενεργειακή ανεξαρτησία μέσω της συμβολής στην κατασκευή του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου, που οδηγεί στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε συνέντευξή της που παραχώρησε στην αγγλική έκδοση του «TΟ ΒΗΜΑ International Edition».

Η κ. Γκίλφοϊλ επισήμανε τη σημασία της συμμετοχής της στη Διάσκεψη Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC) στην Αθήνα, τον περασμένο Νοέμβριο. «[Ο κάθετος διάδρομος] επηρεάζει την ιστορία, επηρεάζει τους ανθρώπους, σώζει ζωές», τόνισε, προσθέτοντας ότι παρέχει στην Ουκρανία την ευκαιρία να διατηρήσει την κυριαρχία της», σημείωσε και υπογράμμισε ότι «η εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως πρέσβειρας είναι τόσο σημαντική, επειδή μπόρεσα να έχω περιφερειακή επιρροή και να συνεργαστώ με άλλες χώρες σχετικά με τον κάθετο διάδρομο».

Η Πρέσβης εκτιμά ιδιαίτερα τις προσωπικές σχέσεις και την εμβάθυνση στον τοπικό πολιτισμό. Παρά το ότι έχει επισκεφθεί την Ελλάδα πολλές φορές στο παρελθόν, η κα Guilfoyle παραδέχτηκε ότι απόλαυσε τη θερμή υποδοχή και την αγκαλιά που της επεφύλαξαν οι Έλληνες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της στην Αθήνα. «Αυτό που πραγματικά με εξέπληξε ήταν η θερμή υποδοχή και η αγκαλιά που έλαβα από τον λαό της Ελλάδας. Ήταν συγκινητικό».

Σχετικά με την πολυπλοκότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, μιας αναδυόμενης αμυντικής συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, και το πώς οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν ισορροπία διατηρώντας την ηρεμία στην περιοχή, η πρέσβης είναι σαφής: «Θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία».

Συνέχισε αναφέροντας την προσωπική της σχέση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ τονίζοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία μπορούν να επωφεληθούν από τις ΗΠΑ ως στενό σύμμαχο, καθώς αυτό διευκολύνει τον ανοιχτό διάλογο και διασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, η κορυφαία Αμερικανίδα διπλωμάτης μίλησε για τη στενή φιλία της με τον δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, την αγάπη της για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την αξία που αποδίδουν οι Έλληνες στην οικογένεια, την παράδοση και την πίστη.