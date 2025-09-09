Η επίσκεψη του υιού Χαφτάρ, ο δάκτυλος της Άγκυρας και το τουρκολυβικό

Εν μέσω των εντεινόμενων διεργασιών για τη δρομολόγηση της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη και της εντατικής προσπάθειας της Τουρκίας να προσεταιριστεί και την Ανατολική Λιβύη, η κυβέρνηση αποτιμά θετικά το γεγονός ότι ο γιος Χαφτάρ, Μπελγκασέμ, βρέθηκε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη και τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη.

Ο Μπελγκασέμ Χαφτάρ έχει οριστεί επικεφαλής του Οργανισμού Ανασυγκρότησης και διαχειρίζεται σημαντικούς πόρους που προέρχονται τόσο από την πώληση πετρελαίου όσο και από τη βοήθεια που δέχεται η Βεγγάζη από διεθνείς υποστηρικτές, όπως τα ΗΑΕ. Ο Μπελγκασέμ έχει αναλάβει τη θέση αυτή στο πλαίσιο του διαμοιρασμού της εξουσίας του στρατηγού Χαφτάρ στους γιους του, όπου ο Σαντάμ και ο Χαλίντ έχουν αναλάβει ηγετικές θέσεις στον στρατό LNA και έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις με την Τουρκία.

Η Αθήνα κινείται με αφετηρία τις επισκέψεις του Γ. Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη και στην Τρίπολη, στην κατεύθυνση αποκατάστασης των σχέσεων και με τις δύο πλευρές, ώστε να κάνει τουλάχιστον την προσπάθεια για την έναρξη συνομιλιών για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και να αποτρέψει αποφάσεις που, με την παρέμβαση της Τουρκίας, θα οδηγούσαν σε προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων και κατοχύρωσης του τουρκολιβυκού Μνημονίου.

Και οι δύο πλευρές στη Λιβύη, ενόψει και της δρομολόγησης της πολιτικής διαδικασίας, αναζητούν ισχυρά διεθνή ερείσματα ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στον νέο διαμοιρασμό της εξουσίας στη χώρα. Η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό, αν και ακούει από τους συνομιλητές της στη Βεγγάζη ότι η αποκατάσταση των σχέσεων με την Τουρκία είναι αναγκαία, θεωρεί ότι η παραδοχή των ίδιων συνομιλητών, πως η σχέση με την Ελλάδα είναι σημαντική και πρέπει να έχει στρατηγικά χαρακτηριστικά, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στη χώρα μας.

Η ιδιότητα της χώρας μας ως μέλους της ΕΕ αλλά και ως μη μόνιμου μέλους του Σ.Α. του ΟΗΕ, το οποίο θα λαμβάνει το επόμενο διάστημα κρίσιμες αποφάσεις για τη Λιβύη, προσφέρουν έναν σημαντικό μοχλό άσκησης επιρροής. Επίσης, και κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Μπελγκασέμ Χαφτάρ, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο ΥΠΕΞ εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον ελληνικών εταιρειών να συμμετάσχουν στο έργο της ανοικοδόμησης της Λιβύης, με έμφαση στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, της ιατρικής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς και στη ναυτιλία.

Τις προτάσεις εξειδίκευσαν σε συνάντηση που είχε λίγο αργότερα ο Μπ. Χαφτάρ με τον ΥΦΥΠΕΞ Χ. Θεοχάρη, ο οποίος έχει αναλάβει και την προετοιμασία της μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής που προγραμματίζεται να επισκεφθεί τη Βεγγάζη το αμέσως προσεχές διάστημα.

Επίσης, η Αθήνα δεσμεύτηκε ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα για κατάργηση των απαγορεύσεων υπερπτήσης και έτσι θα αποκατασταθεί σύντομα η αεροπορική σύνδεση με τη Λιβύη.

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια για κύρωση του τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή στο Τομπρούκ, τουλάχιστον εντός του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με Λιβυκές πηγές, δεν θα τεθεί το θέμα στην ατζέντα της. Πάντως σύντομα και ίσως εντός του Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται η επίσκεψη του προέδρου του Σώματος Αγκίλα Σάλεχ στην Αθήνα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Αθήνα και ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης, η οποία κλυδωνίζεται το τελευταίο διάστημα από τις συγκρούσεις των πολιτοφυλακών στη Δυτική Λιβύη, καθώς η κυβέρνηση Ντμπεϊμπά αναζητά διαύλους με τη χώρα μας. Στην ατζέντα των επαφών του με τον Γ. Γεραπετρίτη αναμένεται να βρεθεί και το χρονοδιάγραμμα για την επαναλήψη, μετά από 15 χρόνια, των συνομιλιών για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, καθώς και ο ορισμός των διαπραγματευτικών ομάδων από τις δύο χώρες.

Βεβαίως, το κλίμα έχει επιβαρυνθεί λόγω και των επιστολών της Λιβύης στον ΟΗΕ και της μονομερούς κατάθεσης συντεταγμένων για τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της, τα οποία μετακινούν τη μέση γραμμή προς βορρά εις βάρος της ελληνικής ΑΟΖ. Πάντως, η Αθήνα έχει επιβάλει τετελεσμένο με τη χάραξη οικοπέδων στη βάση της μέσης γραμμής, που αποτυπώνει τη μέγιστη διεκδίκηση της χώρας μας σε θαλάσσιες ζώνες.

Και αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί με το άνοιγμα των προσφορών αύριο στον διαγωνισμό για την αδειοδότηση των δύο οικοπέδων νοτίως της Κρήτης, όπου η Chevron έχει δείξει το ενδιαφέρον της.

Στις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη έχουν ενδιαφέρον οι πληροφορίες σε λιβυκά ΜΜΕ ότι ο διοικητής της ΜΙΤ, Ι. Καλίν, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη, συναντήθηκε με τον αρχηγό των Μυστικών Υπηρεσιών της Αιγύπτου, με αντικείμενο τον συντονισμό των δύο χωρών στο Σουδάν και στη Λιβύη, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.