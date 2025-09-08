Hurriyet: Βέτο της Ελλάδας για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

Στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το casus belli της Τουρκίας και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, αναφέρεται σε δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδα Hurriyet στάθηκε ιδιαίτερα στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε: «Όσο η απόφαση περί casus belli παραμένει σε ισχύ, η Ελλάδα θα εμποδίζει την Τουρκία να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι δικαίωμά μας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, υπογραμμίζοντας: «Το σχέδιο της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι ασκεί την κυριαρχία της με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν».

Τα τουρκικά μέσα μετέδωσαν ακόμη ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα θαλάσσια πάρκα ένδειξη προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Αναφερόμενος στην πορεία των διμερών σχέσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Αθήνα επιδιώκει «ήρεμα νερά», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει σεβασμό στην εθνική κυριαρχία. «Θέλουμε ήρεμα νερά. Αλλά αυτό πρέπει να επιτευχθεί με βάση τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση, χωρίς να διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Hurriyet: «Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας»

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη ιδιαίτερη αναφορά κάνει η εφημερίδα Hurriyet και στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι το τμήμα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στα ανοικτά των ακτών της Αττάλειας.

Και προσθέτει ότι «το τουρκικό ναυτικό έχει επανειλημμένα εμποδίσει ερευνητικά σκάφη να εισέλθουν στην περιοχή, ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν λάβει άδεια».