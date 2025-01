Γεραπετρίτης σε Ρούμπιο: Σταθερή η δέσμευσή μας για ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων ΗΠΑ - Ελλάδας

Συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στον Μάρκο Ρούμπιο για την έγκρισή του ως νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη (21/1), αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΥΠΕΞ:

Συγχαρητήρια στον Marco Rubio @marcorubio για την επιβεβαίωσή του ως νέος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για την ενίσχυση των στρατηγικών μας σχέσεων και των βαθιών δεσμών που δεσμεύουν τα έθνη μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για την υποστήριξη των δημοκρατικών αξιών και του Διεθνούς Δικαίου στους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Congratulations to Marco Rubio @marcorubio on his confirmation as the new U.S. Secretary of State.



Greece remains steadfast in its commitment to enhancing our strategic relations and the deep ties that bind our nations. pic.twitter.com/iqoJD9dDTc