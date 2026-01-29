ΓΕΕΘΑ: Υπογράφηκε Κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

Συμφωνία, μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, αλλά και το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο για το 2026 υπεγράφησαν την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα.

Οι παραπάνω συμφωνίες αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων που είχαν υπογραφεί μέσα στο 2025.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, υπεγράφησαν στο Κάιρο το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου» και το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Αιγύπτου», για το έτος 2026.

Οι προαναφερθείσες δράσεις αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων που υπεγράφησαν το 2025 και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις καθώς και συνομιλίες επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την υπογραφή των ανωτέρω επιβεβαιώνονται οι στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ των χωρών, βελτιώνεται περαιτέρω η στρατιωτική τους συνεργασία και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.