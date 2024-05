Γ. Γεραπετρίτης: Συμμετείχε στη διεθνή Υπουργική συνάντηση για την Παλαιστίνη

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στη σημερινή Υπουργική Συνάντηση για την Παλαιστίνη, που διοργάνωσε η Νορβηγία και η Σαουδική Αραβία στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

Επίσης, σύμφωνα με δεύτερη ανάρτηση του υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σύντομη συνομιλία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αιμάν Σαφάντι, τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, την υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου Xάτζα Λαχμπίμπ, την υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας Λουμινίτα Οντομπέσκου και την υπουργό Εξωτερικών της Λετονίας Μπάιμπα Μπράζε στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες.

