Γ. Γεραπετρίτης για Τουρκία: Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις - Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται από κανέναν

Για τα μεγάλα μέτωπα της ελληνικής διπλωματίας, από την ενεργειακή ασφάλεια και τις σχέσεις με την Τουρκία μέχρι το Κυπριακό, τη Λιβύη, την κρίση στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μίλησε σε συνέντευξή του στη «Real News» ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τις σχέσεις με την Τουρκία

Ο κ. Γεραπετρίτης τονίζει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας. «Έχουμε αποδείξει ότι όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις», σημειώνει, υπενθυμίζοντας τις κινήσεις της Αθήνας με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και τις προκηρύξεις οικοπέδων νοτίως της Κρήτης.

«Προφανώς τις αναμέναμε και δεν είχαμε την αυταπάτη ότι οι γείτονές μας θα απέχουν από θεωρίες που έχουν αβάσιμα αναπτύξει από δεκαετίες. Η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας διεγείρει αντανακλαστικά. Η Ελλάδα, όμως, δεν ετεροπροσδιορίζεται», ξεκαθάρισε

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί δραστικά, χάρη σε μια «δομημένη σχέση» με την Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζονται οι ουσιαστικές διαφορές. Όπως αναφέρει, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση ημερομηνίας για το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Για τη Λιβύη και το Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφερόμενος στη Λιβύη, ο τπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που διατηρούν ταυτόχρονα ανοικτούς διαύλους τόσο με την Ανατολική όσο και με τη Δυτική Λιβύη. «Ενισχύουμε τις διμερείς μας συναλλαγές, ξεκινούμε τεχνικές συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ και οι παράτυπες ροές από τον νότιο διάδρομο έχουν μειωθεί κατά 80%», επισημαίνει.

Για το Τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, σημειώνει ότι «στερείται νομικής βάσης» και, αν κυρωθεί από τη Βουλή της Βεγγάζης, «θα επιβάρυνε τις σχέσεις μας, χωρίς όμως να το καθιστά έγκυρο». Υπενθυμίζει δε ότι η Λιβύη σε πρόσφατο διαγωνισμό οικοπέδων «σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή».

Για το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό

Ο κ. Γεραπετρίτης απορρίπτει την κριτική για τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί ταυτόχρονα στενές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Υπογραμμίζει την ανθρωπιστική συνδρομή της χώρας, τη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής και τη δέσμευση στη λύση των δύο κρατών. «Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε, στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», ξεκαθαρίζει.

Για το Κυπριακό

Ο υπουργός χαρακτηρίζει την επανεκκίνηση των άτυπων συνομιλιών μετά από επτά χρόνια «δικαίωση των προσπαθειών της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ». Τονίζει ότι καθοριστική ήταν η βελτίωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι υπάρχει ήδη χρονοδιάγραμμα για επόμενα βήματα και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. «Το Κυπριακό είναι κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Στόχος μας μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας», δηλώνει.

Για τη γαλλική κρίση και τις συνέπειες στην Ε.Ε.

Αναφερόμενος στην πολιτική κρίση στη Γαλλία, ο κ. Γεραπετρίτης αναγνωρίζει ότι «κάθε εσωτερική κρίση μπορεί να έχει διαχυτικές συνέπειες», αλλά εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία δεν θα επηρεαστεί. «Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, με δημοσιονομική διαχείριση που παράγει πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ε.Ε.», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι το ισχυρό πλεονέκτημα της χώρας είναι η πολιτική σταθερότητα.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σχετικά με τη διπλωματική κινητικότητα γύρω από την Ουκρανία, ο Υπουργός σημειώνει ότι, αν και θετική, δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο να εγγυάται βιώσιμη ειρήνη. «Καμία συζήτηση δεν μπορεί να αποκλείει την Ουκρανία. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», τονίζει. Η Ελλάδα, όπως λέει, στηρίζει την Ουκρανία με ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά «δεν υπάρχει πρόθεση στρατιωτικής συμμετοχής».

Για τον ρόλο της Τουρκίας, επισημαίνει ότι «δεν χρειάζεται διαρκής σύγκριση», καθώς η Ελλάδα διαθέτει «διπλωματικό κεφάλαιο, ανθεκτική οικονομία και ισχυρή άμυνα» που της δίνουν κύρος.

Για τη Μονή Σινά

Ερωτηθείς για την πρόσφατη αναταραχή στη Μονή Σινά, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά συνεργάζεται στενά με την Αίγυπτο. Αναφέρει ότι στις συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ τέθηκε η ανάγκη ρύθμισης του νομικού καθεστώτος της Μονής Αγίας Αικατερίνης, ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και 15 αιώνες, όπως είπε.

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ επί προεδρίας Τραμπ

Τέλος, για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης τονίζει ότι είναι στρατηγικές και υπερβαίνουν πρόσωπα και κυβερνήσεις. Υπενθυμίζει τις συναντήσεις του με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και άλλους αξιωματούχους σε Ουάσιγκτον και Χάγη. «Η σχέση μας είναι εξαιρετική και θεωρώ δεδομένη τη διατήρηση και εμβάθυνσή της», καταλήγει.