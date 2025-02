Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ

Στην ιστορική ευθύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αναφέρθηκε μιλώντας στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, που συνεδρίασε για την κατάσταση στην Ουκρανία αμέσως μετά την ψήφιση του αμερικανικού Σχεδίου Ψηφίσματος.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές παγκόσμιες κρίσεις, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των συνθηκών που καθορίζουν τα διεθνή σύνορα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα καταδικάζει οποιαδήποτε παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη σαφή στάση της απέναντι στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Κάλεσε για τερματισμό της οδύνης και της καταστροφής και επαίνεσε κάθε προσπάθεια προς την ειρήνη.

«Χρειαζόμαστε ειρήνη. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και επαινούμε όλες τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε.

Η Ελλάδα εξέφρασε ανησυχία για τη μη αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη του ΟΗΕ στα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κ. Γεραπετρίτης αναρωτήθηκε γιατί δεν έγιναν δεκτές οι τροπολογίες των ευρωπαϊκών μελών, οι οποίες καλούσαν σε άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης και σε μια δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη και τόνισε ότι είναι αδιανόητο να διαφωνεί κανείς σε θεμελιώδεις αρχές όπως η κυρίαρχη ισότητα και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

«Η αλήθεια είναι πως δεν γίνεται εύκολα κατανοητό το γιατί οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έγιναν δεκτές. Ποιος θα διαφωνούσε με ένα λεκτικό, το οποίο θα αναφερόταν στο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά έναν γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης; Ποιος θα διαφωνούσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί επιτακτική μία δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία; Ποιος θα διαφωνούσε πως η λύση πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών συνολικά - και όχι επιλεκτικά - και με τις αρχές της κυριαρχικής ισότητας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών; Δεν είναι εύκολα κατανοητό το γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτές τις βασικές θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αν αυτές οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας θέλουμε να είναι ουσιαστικές, πρέπει να επαναλαμβάνουμε σε κάθε δυνατή περίσταση τα θεμελιώδη των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη και διαρκή λύση που θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον ουκρανικό λαό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι «σταθερός θιασώτης της ειρήνης».

