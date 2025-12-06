Φιντάν: Πρέπει να γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Θετική στην πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας εμφανίζεται η Άγκυρα, όπως φανερώνουν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν.

«Aυτό το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας πρέπει να γίνει πια. Ο πρόεδρός μας θα χαρεί να είναι ο οικοδεσπότης και να φιλοξενήσει αυτό το Συμβούλιο», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σε δηλώσεις του στον Μανώλη Κωστίδη και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ .

Ερωτηθείς για την για την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Σύνοδο των Χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, απάντησε: «Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε εξετάσει, όμως πρώτα πρέπει να ζωντανέψουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας».

Ο διάλογος του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη και του Τούρκου ΥΠΕΞ:

Μανώλης Κωστίδης: Ποια είναι η άποψη σας για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο το 2026.

Χακάν Φιντάν: Aυτό το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας πρέπει να γίνει πια. Ο πρόεδρός μας θα χαρεί να είναι ο οικοδεσπότης και να φιλοξενήσει αυτό το Συμβούλιο,

Μανώλης Κωστίδης: Ποια είναι η άποψη σας για την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για τη Σύνοδο των Χωρών της Ανατολικής Μεσογείου;

Χακάν Φιντάν: Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε εξετάσει, όμως πρώτα πρέπει να ζωντανέψουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Η Άγκυρα θέλει να δει το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών για το πώς θα προχωρήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, πριν το επόμενο βήμα της Συνόδου των Χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά η σύγκληση του Συμβουλίου αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών δήλωσε στο Reuters ότι πιστεύει πως η Τουρκία και οι ΗΠΑ θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να απομακρύνουν τις αμερικανικές κυρώσεις CAATSA πολύ σύντομα, προσθέτοντας ότι οι νατοϊκοί σύμμαχοι εργάζονται ήδη στο ζήτημα αυτό.

Η Ουάσινγκτον απομάκρυνε την Άγκυρα από το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους F-35 και επέβαλε κυρώσεις το 2020, σχετικά με την απόκτηση (από την Τουρκία) του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. H Τουρκία χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πλευρές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το ζήτημα αυτό, στη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο του «Doha Forum» στο Κατάρ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή, και προσέθεσε ότι η χώρα μας σχεδιάζει να συμμετάσχει στο μέλλον της Γάζας.