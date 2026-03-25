Fincantieri: Ελλάδα και Ρουμανία ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο πρόγραμμα European Patrol Corvette

Η Fincantieri επιδιώκει ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές προκειμένου να επιταχύνει την ανάπτυξή της στον τομέα των υποβρυχίων επιχειρήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής ναυπηγικής εταιρείας.

Η εταιρεία εξετάζει πιθανές συμφωνίες που θα ενίσχυαν τη θέση της στις υποβρύχιες δραστηριότητες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Πέρα από τις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών, η Fincantieri αποκάλυψε ότι η Ρουμανία και η Ελλάδα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο έργο European Patrol Corvette, μια πρωτοβουλία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών.

Το πρόγραμμα European Patrol Corvette έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας ναυτικών σκαφών για περιπολίες και αμυντικές επιχειρήσεις. Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρουμανίας και της Ελλάδας θα διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του πολυεθνικού αμυντικού έργου πέρα από τους τρέχοντες συμμετέχοντες.

Η Fincantieri, ένας από τους μεγαλύτερους ναυπηγικούς ομίλους της Ευρώπης, επιδιώκει τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου πέρα από την παραδοσιακή κατασκευή σκαφών επιφανείας.

Η έμφαση στις υποβρύχιες δυνατότητες αντικατοπτρίζει μια στρατηγική στροφή με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών στην υποθαλάσσια άμυνα και στις εμπορικές εφαρμογές.