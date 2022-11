Ερντογάν προς Σολτς: Περιμένουμε να επιστρέψετε στην ουδέτερη στάση στα ελληνοτουρκικά

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Σύμφωνα με το γραφείο της τουρκικής προεδρίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu ο Ερντογάν ζήτησε από τον Σολτς η Γερμανία να επανέλθει στην ουδέτερη στάση της απέναντι στις ελληνοτουρκικές διαφορές.

#BREAKING Ankara expects Germany to return to its neutral stance on Türkiye-Greece relations, President Erdogan tells Chancellor Scholz over phone pic.twitter.com/VZGOlYxn5S