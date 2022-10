Νέα επίθεση Ερντογάν: Δεν θα ρίξω το επίπεδο μου για να απαντήσω στον Μητσοτάκη

Συνεχίζει τον πόλεμο δηλώσεων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ένταση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο στη Σύνοδο Κορυφής στην Πράγα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν είπε ότι δεν θα ρίξει το επίπεδο του για να απαντήσει στον Έλληνα πρωθυπουργό και πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τους κανόνες του πρωτοκόλλου.

