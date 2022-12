Τουρκικό ΥΠΕΞ

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Άγκυρα ο εντοπισμός νέου κοιτάσματος φυσικού αερίου στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξαπολύει ήδη μύδρους.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του, πρέσβη Τανζού Μπιλγκίτς, για τις δραστηριότητες της ελληνοκυπριακής διοίκησης που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες τόνισε ότι «δεν τίθεται θέμα για οποιαδήποτε χώρα, εταιρεία ή πλοίο να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συγκατάθεσή μας».

#URGENT It is out of question for any country to conduct hydrocarbon exploration within Turkish continental shelf in E. Mediterranean without Ankara's consent: Foreign Ministry pic.twitter.com/Nv5JAfmzs2