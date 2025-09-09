ΕΕ: Στα 150 δισ. ευρώ τα αμυντικά δάνεια του SAFE - Η Ελλάδα λαμβάνει 787 εκατ. ευρώ

Το ποσό των 787.669.283 εκατ. ευρώ θα λάβει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα φθηνά αμυντικά δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος Security Action For Europe (SAFE), όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Κομισιόν.

Τη «μερίδα του λέοντος» θα λάβει η Πολωνία, με δάνεια ύψους 43,7 δισ. ευρώ, με τη Ρουμανία στη δεύτερη θέση με 16,7 δισεκατομμύρια.

Η Ουγγαρία και η Γαλλία θα λάβουν 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ η καθεμία, η Ιταλία 14,9 δισεκατομμύρια, το Βέλγιο 8,3 δισεκατομμύρια, η Λιθουανία 6,4 δισεκατομμύρια, η Πορτογαλία 5,8 δισεκατομμύρια και η Λετονία 5,7 δισεκατομμύρια, μεταξύ άλλων.

Πέρα από τις παραπάνω χώρες και την Ελλάδα, δάνεια θα λάβουν και η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Σλοβακία και η Ισπανία. Οκτώ χώρες της ΕΕ δεν υπέβαλαν αίτηση για τα δάνεια, επειδή μπορούσαν να δανειστούν με συγκρίσιμα ή καλύτερα επιτόκια, ανέφερε η Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται πως το SAFE είναι ένα είναι ένα κοινό πρόγραμμα δανεισμού, που υποστηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, την αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων και την αγορά αμυντικών προϊόντων για την προετοιμασία ενάντια στην απειλή στρατιωτικής επιθετικότητας από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

«Υπήρχε πολύ σκεπτικισμός σχετικά με το ενδεχόμενο χαμηλού επιτοκίου. Τώρα βλέπουμε το αντίθετο. Το ενδιαφέρον των κρατών μελών έχει αποδειχθεί μεγάλη επιτυχία. Δεν ενδιαφέρονται μόνο οι χώρες των ανατολικών συνόρων», δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι 19 χώρες της ΕΕ θα προετοιμάσουν τώρα επενδυτικά σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανήσουν τα χρήματα και θα τα παρουσιάσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια αυτά και θα πραγματοποιήσει τις πρώτες εκταμιεύσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, δήλωσε ο κ. Κουμπίλιους.

Το πρόγραμμα προσφέρει 10ετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή των δανείων, χαμηλά επιτόκια και επιτρέπει τη σύναψη συμφωνιών με χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία, η Βρετανία ή η Τουρκία, που διαθέτουν αμυντικό εξοπλισμό που ενδιαφέρει την ΕΕ.