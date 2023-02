Ε. Ζεμενίδης: Η πιο σημαντική χώρα - εταίρος των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο είναι η Ελλάδα

Να καθοριστεί το ταχύτερο δυνατόν ημερομηνία πραγματοποίησης του υπουργικού συμβουλίου «3 συν 1»(Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ), ζήτησε ο Εντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), μιλώντας χθες διαδικτυακά στο 1st East Macedonia & Thrace Forum, το οποίο διοργανώνεται από το Ολυμπία Φόρουμ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, το Energizing Greece και την Hellas Journal.

Κατά την ενότητα με τίτλο «The US- Greek strategic partnership and its impact on Greece’s path towards stability» και κληθείς να κάνει την αποτίμηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, ο κ.Ζεμενίδης επισήμανε ότι παρότι αυτές κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο χρειάζεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο προωθούνται διαδικασίες, όπως το προαναφερόμενο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως είπε, αντιλαμβάνεται ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε πολλά δεδομένα, όπως και η διενέργεια εκλογών σε Ισραήλ και Κύπρο, παρόλα αυτά το «3 συν 1» έπρεπε να έχει ήδη γίνει. «Υπάρχει κάτι πολύ σίγουρο, ότι η Ελλάδα έχει δείξει ξανά και ξανά, σε δύο (αμερικανικές) κυβερνήσεις ότι παίζει τρομερό ρόλο στην περιοχή και είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς αυτό πλέον.

Η Αμερική πρέπει τώρα να δείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Θέλω ημερομηνία για το “3 συν 1”» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτή η τετραμερής συνάντηση θα πρέπει να γίνει το συντομότερο, σε επίπεδο υπουργών, ώστε να λάβει ένα μήνυμα και η Τουρκία.

Ο κ.Ζεμενίδης υπενθύμισε ακόμα ότι κατά το πρώτο ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, το 2019, όταν ήταν ακόμα Πρόεδρος ο Τραμπ, «ο Μενέντεζ παρέθεσε δείπνο με τον (Τζιμ) Ρις και ήρθαν και κάθισαν 12 Γερουσιαστές με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και στο τέλος τού τύπωσε το νομοσχέδιο του East Med και του το παρέδωσε» δηλώνοντας με αυτό το δώρο - όπως το χαρακτήρισε - ότι η πιο σημαντική χώρα - εταίρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι η Ελλάδα.

Ο κ.Ζεμενίδης κάλεσε τέλος τους Έλληνες να αναπτύξουν σχέσεις στις ΗΠΑ και να παρουσιάσουν τις ελληνικές θέσεις και στα αμερικανικά πανεπιστήμια και όχι μόνο σε fora.

Η αμυντική συμμαχία Ελλάδας- ΗΠΑ και ο ρόλος της ΕΑΒ

Στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και στις συμμαχίες των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών, αναφέρθηκε ο Νικόλαος Κατσίμπρας, μέλος διοικητικού συμβουλίου της HALC και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Αφενός, υπενθύμισε, ήδη από πέρυσι έχει αποφασιστεί ότι θα υπάρξει παρουσία, στην Ανατολική Μεσόγειο, αμερικανικού αεροπλανοφόρου, εξέλιξη εξαιρετικά κρίσιμη για την Ελλάδα, γιατί μεταξύ άλλων αναβαθμίζει περαιτέρω τη σημασία της Σούδας.

Κι αυτό διότι οι Αμερικανοί έχουν πολλές φορές τονίσει ότι η Σούδα είναι το μοναδικό λιμάνι στην περιοχή, όπου μπορεί να ελλιμενίζεται ένα αεροπλανοφόρο, εξυπηρετώντας πλήρως τις ανάγκες του.

Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά άσκηση Αμερικανών, η οποία έφυγε από τη Σούδα, πήγε στο FRI της Κύπρου και το τρίτο ότι η αμερικανική αμυντική βιομηχανία Lockheed Martin (LM) έχει συνεργασία με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒ) - κι όχι μόνο για τον αμυντικό εξοπλισμό της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η ΕΑΒ, μαζί με εταιρείες από το Ισραήλ, την Ολλανδία, την Κορέα και τη Δανία, είναι υπεργολάβος και παράγει τμήματα των F-16 για παραγγελίες της LM για άλλους «παίκτες» (μεταξύ άλλων τον αεραγωγό, τη δεξαμενή καυσίμου πίσω από τη θέση του κυβερνήτη και τμήμα της ατράκτου). «Η συμπαραγωγή αυτή είναι πολύ σημαντική, μεταξύ άλλων γιατί όλες οι χώρες που συνεργάζονται είναι δημοκρατίες. Καμία δεν είναι απολυταρχικό καθεστώς ούτε έχει τάση προς τα εκεί» τόνισε.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Κατσίμπρας και στο lobbying στις ΗΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να γίνει από εθελοντές όπως είπε, αλλά χρειάζεται μια ομάδα που γνωρίζει πώς λειτουργούν τα πράγματα στο προσκήνιο και το παρασκήνιο και μπορεί να διοργανώσει μια «παρτίδα σκάκι». «Το επίπεδο που παίζει μπάλα η HALC» είπε, «δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το καταλάβει εύκολα» επισημαίνοντας ότι το «σουτ» πολλές φορείς το κάνεις όχι υποχρεωτικά για να μπει το γκολ, αλλά ενίοτε και για να κουράσεις τον αντίπαλο.

Στη μακρά σχέση του με τον Γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ αναφέρθηκε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, Τάσος Ζαμπάς, ο άνθρωπος στον οποίο πιστώνονται τα φιλελληνικά αισθήματα του Αμερικανού αξιωματούχου, όπως ανέφερε ο συντονιστής της συζήτησης, Αθανάσιος Ελλις.

Το 1995, είπε, πέντε-έξι Ελληνοκύπριοι στάθηκαν δίπλα στον Μενέντεζ και έδωσαν μεγάλο αγώνα για να τον κρατήσουν στη Βουλή και να γίνει Γερουσιαστής. Αντίθετα, για μεγάλο διάστημα, υποστήριξε, πολλοί Ελληνοαμερικανοί με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, στην πλειονότητά τους Ρεπουμπλικανοί, «δεν βοηθούσαν τα πράγματα», κάτι που άλλαξε τα τελευταία χρόνια λόγω της τουρκικής προκλητικότητας.

«Ήταν πραγματικός αγώνας να έρθει ο Μενέντεζ εδώ που είναι σήμερα ως προς την Ελλάδα» είπε και πρόσθεσε: «Η Τουρκία ξοδεύει δεκάδες εκατομμύρια για λομπίστες. Η ομογένεια αντίθετα, έχει δεκάδες εθελοντές και απλούς ανθρώπους, που είναι πατριώτες και το κόμμα τους είναι η Ελλάδα και η Κύπρος».

Το by- pass των Στενών του Βοσπόρου και η Σιδηροδρομική Εγνατία

Στην πολιτική της Τουρκίας ως προς τα Στενά του Βοσπόρου και στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία λειτούργησε παράκαμψή τους, αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Ευρυπίδης Στυλιανίδης.

«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το by-pass του Βοσπόρου ενισχύεται από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Ουσιαστικά λειτουργεί για πρώτη φορά παράκαμψη του Βοσπόρου, η οποία πρέπει να ενισχυθεί με την ολοκλήρωση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα ως την Αλεξανδρούπολη και από την Αλεξανδρούπολη και το Ορμένιο μέχρι τον Βορρά των Βαλκανίων και την Ευρώπη» είπε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει άλλη στρατηγική, προσπαθώντας να ενεργοποιήσει εναλλακτικές μορφές, πηγές και οδεύσεις ενέργειας, μέσα από έργα όπως ο Διαδριατικός Αγωγός (TAP), ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας- Βουλγαρίας (IGB), το FSRUE στην Αλεξανδρούπολη και οι αποθήκες αερίου σε περιοχές όπως η Καβάλα.

Όλα αυτά, πρόσθεσε, έχουν δημιουργήσει έναν νέο νέο δρόμο, όχι μόνο χερσαίο αλλά και θαλάσσιο προς την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, που πλέον μεταφέρει ενέργεια από 18 διαφορετικές αγορές πλην ρωσικής και τροφοδοτεί πάνω από 14 εκατ. νοικοκυριά της ευρύτερης περιοχής.

«Επιλέγουμε συνειδητά να απλώσουμε χείρα φιλίας και συνεργασίας, αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των καλών σχέσεων γειτονίας και δεν σημαίνει ότι αν αμφισβητηθεί δεν είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» είπε και πρόσθεσε ότι η περιοχή της Θράκης έχει έναν συνδυασμό δύο χαρακτηριστικών που σπανίζει και κάνει τον ρόλο της πολύ σημαντικό: τη σύνθεση του πληθυσμού της και την ύπαρξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.