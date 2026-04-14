Δύο Έλληνες συνελήφθησαν στην Τουρκία: Ξεδίπλωσαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία (vid)
Screen grab by X/ mühendisyen
Screen grab by X/ mühendisyen

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν στην Τουρκία: Ξεδίπλωσαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία (vid)

14/04/2026 • 19:36
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
14/04/2026 • 19:36
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Δύο Έλληνες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, συνελήφθησαν όταν άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία, καταγράφοντας την πράξη τους σε βίντεο.

Υπάλληλοι του χώρου τους αντιλήφθηκαν και παρενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας τη συνέχιση της ενέργειας. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στη σημαία ήταν γραμμένη η φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Απριλίου και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με το σχετικό υλικό να δημοσιοποιείται στα τουρκικά ΜΜΕ.

Λίγες ώρες αργότερα, η τουρκική αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ατόμων, καταφέρνοντας τελικά να τους συλλάβει σε ξενοδοχείο όπου διέμεναν.

Μετά την προσαγωγή τους και τη διαδικασία του αυτοφώρου, οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης και στις 11 Απριλίου προφυλακίστηκαν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υποκίνηση μίσους και εχθρότητας, καθώς και για προσβολή του κοινού.

