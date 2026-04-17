Bloomberg: Ελλάδα και Γαλλία ανανεώνουν για ακόμη πέντε χρόνια την αμυντική συμφωνία

Η Ελλάδα και η Γαλλία προχωρούν στην ανανέωση της αμυντικής τους συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική αποτροπής τους σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία που είχε υπογραφεί αρχικά το 2021 θα παραταθεί για ακόμη πέντε χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσημη επικύρωση της ανανέωσης.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν και στην υπογραφή πρόσθετων συμφωνιών που θα ενισχύουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία.

Το Bloomberg υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία σε σχέση με το 2021, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, των εξελίξεων στον ευρύτερο μεσανατολικό χώρο και της αυξανόμενης αβεβαιότητας στις διατλαντικές σχέσεις, με φόντο και τις απειλές περί πιθανής αμερικανικής αποχώρησης από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νέα συμφωνία αναμένεται να προβλέπει και ρήτρα αυτόματης μελλοντικής ανανέωσης.