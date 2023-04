Σύντομη συνάντηση Ν. Δένδια - Μ. Τσαβούσογλου

Σύντομη συνάντηση είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύντομη συνομιλία των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας έγινε ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του κλίματος βελτίωσης των διμερών σχέσεων στους τελευταίους μήνες.

Στη συνάντηση αρχικά συμμετείχε και η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζάτσκα, ενώ ακολούθως παρέμειναν οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι είχαν σύντομη συνομιλία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ μετά από την εισδοχή της Φινλανδίας στη Συμμαχία, στη συνεχιζόμενη στήριξη της Ουκρανίας και στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας.

Ακόμα, στο περιθώριο της Συνόδου ο Νίκος Δένδιας είχε σύντομες συναντήσεις με ομολόγους της Αλβανίας, του Καναδά, της Κροατίας, της Λιθουαναίας, του Λουξεμβούργου, της Νορβηγίας, της Ισπανίας.

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «σήμερα, στην 74η επέτειο ίδρυσης του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία ισχυροποιείται, καθώς καλωσορίζουμε επίσημα τη Φινλανδία ως το μέλος του ΝΑΤΟ στην τελετή ανάρτησης της σημαίας στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για την εισδοχή της Φινλανδίας στη Συμμαχία».

