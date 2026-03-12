Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί περί αποστρατιωτικοποίησης-Η τουρκική κατοχή δεν νομιμοποιεί στρατιωτικές κινήσεις

Σαφή απάντηση στις τελευταίες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ελληνικά νησιά και την αποστολή μαχητικών στα Κατεχόμενα της Κύπρου έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επανέλαβε παράλληλα ότι οι ισχυρισμοί περί αποστρατιωτικοποίησης είναι ανυπόστατοι και ότι η τουρκική κατοχή δεν νομιμοποιεί στρατιωτικές κινήσεις.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση για την αποστολή τουρκικών μαχητικών στα Κατεχόμενα, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο δεν νομιμοποιεί καμία αποστολή στρατιωτικής δύναμης.

«Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ιστορική υποχρέωση και αυτονόητο καθήκον όταν απειλείται η ασφάλεια της Κύπρου», ειπώθηκε ενώ τονίστηκε πως «η συνδρομή της Αθήνας προς τη Λευκωσία έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα, ενώ επισημάνθηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τη συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια τουρκική κατοχή.

Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: Παράνομη ενέργεια-Η Ελλάδα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κρίση στην περιοχή

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αντέδρασε εκ νέου για τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, καθώς σε ανακοίνωσή του επαναφέρει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών (συγκεκριμένα για την Κάρπαθο επικαλείται τη Συνθήκη των Παρισίων) κάνοντας λόγο για παράνομες ενέργειες της Ελλάδας και αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Υπενθυμίζεται ότι σε δήλωση για το ζήτημα είχε προχωρήσει πριν από μερικές ημέρες και ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».