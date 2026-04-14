Απάντηση ΥΠΕΞ στην Άγκυρα: Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής

Νέα ανακοίνωση με σαφή μηνύματα εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τουρκική ανάρτηση σχετικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Μάλιστα, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι οι σχετικές προβλέψεις της Συνθήκης παραμένουν απολύτως δεσμευτικές και αποτελούν θεμέλιο του διεθνούς δικαίου στην περιοχή.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χώρα σέβεται και προστατεύει απόλυτα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Καταλήγοντας, το υπουργείο σημειώνει ότι «επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του ευχήθηκε «χρόνια πολλά για την 99η επέτειο από την ίδρυση της τουρκικής ένωσης της Ξάνθης».

Συγκεκριμένα, το τουρκικό ΥΠΕΞ συμπλήρωσε στην ανάρτησή του ότι: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της ένωσης, της πιο παλαιάς οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών της τουρκικής μειονότητας της δυτικής Θράκης, για τη χρήση του ονόματός της, καθώς και τις πρωτοβουλίες που επιδιώκει με αποφασιστικότητα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».