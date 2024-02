Αλ. Παπαδοπούλου: Η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών η μοναδική διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία

Η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών αποτελεί τη μοναδική ανοιχτή διαφορά που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία ξεκαθάρισε η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου κατά τη διάρκεια συζήτησης στη δεξαμενή σκέψης The Foundation for Defense of Democracies (FDD) στην Ουάσιγκτον. Όπως υπενθύμισε η κ. Παπαδοπούλου, ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει την ετοιμότητα της Ελλάδας να παραπέμψει τη συγκεκριμένη διαφορά στο Διεθνές Δικαστήριο στην περίπτωση που δεν μπορεί να προκύψει λύση από τις συνομιλίες.

«Για την Ελλάδα υπάρχει μόνο μία διαφορά, η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Δεν νομίζω ότι κάποιος νοήμων άνθρωπος θα μπορούσε να περιμένει ότι η Ελλάδα θα αρχίσει να συζητά για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών ή να συζητά για διεθνείς συμφωνίες που ισχύουν εδώ και εκατό χρόνια και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», σημείωσε η Ελληνίδα υφυπουργός.

Αναγνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν στη διμερή σχέση με την Τουρκία, η κ. Παπαδοπούλου ανάφερε πως οι διαφορές που χωρίζουν τις δύο χώρες δεν πρόκειται να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, επισήμανε ότι μέχρι να επιτευχθεί κάποια λύση η Ελλάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει μια καλή ατμόσφαιρα που θα επιτρέψει να διατηρηθούν ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο.

Όπως είπε, «προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διατηρήσουμε ήρεμα νερά στη σχέση και επίσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά θέματα που προκύπτουν μεταξύ γειτόνων. Κάποια από αυτά είναι πιο σημαντικά, μερικά από αυτά είναι λιγότερο σημαντικά. Όλα όμως συμβάλλουν σε κάποια καλύτερη ατμόσφαιρα στη σχέση».

Όσον αφορά την προσπάθεια που καταβάλουν οι ΗΠΑ για να κρατήσουν την Τουρκία αγκυροβολημένη στο στρατόπεδο της Δύσης, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου τόνισε πως είναι εξίσου προς το συμφέρον της Ελλάδας η Τουρκία να διατηρήσει έναν δυτικό προσανατολισμό και να μην απωλέσει την ευρωπαϊκή προοπτική της. «Αν οι ΗΠΑ δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, εμείς ως Ελλάδα βρισκόμαστε σε μια πιο περίεργη θέση γιατί ζούμε δίπλα στην Τουρκία. Είμαστε γείτονες και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί της, οπότε το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μια μεγάλη αντιδυτική χώρα δίπλα μας. Επομένως, για εμάς είναι πολύ σημαντικό να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε την Τουρκία όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πολιτικές του ΝΑΤΟ και να βοηθήσουμε ώστε να παραμείνει ζωντανή η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας».

Βελτίωση στο Κλίμα του Ελληνοτουρκικού Διαλόγου

Η Ελληνίδα υφυπουργός αναγνώρισε πως στη παρούσα φάση η ατμόσφαιρα που υπάρχει στις πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχει βελτιωθεί. Ωστόσο, εμφανίστηκε λίγο επιφυλακτική, καθώς, όπως εξήγησε, κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στο παρελθόν. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει διάρκεια και βιωσιμότητα σε αυτή την αλλαγή του κλίματος προκειμένου να ανοίξει πραγματικά ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Η τωρινή ατμόσφαιρα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι εντάξει. Αλλά για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα αυτή η νέα φάση, αν μπορούμε να την ονομάσουμε νέα φάση γιατί έχουμε δει κάτι αντίστοιχο και στο παρελθόν, χρειάζεται να υπάρχει διάρκεια και βιωσιμότητα. Είμαστε πολύ υπομονετικοί, θα δουλέψουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσουμε (αυτή τη καλή ατμόσφαιρα), αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν. Ελπίζουμε, λοιπόν, και περιμένουμε ότι η Τουρκία θα θέλει να χορέψει μαζί μας τώρα και στο μέλλον».

Το Κυπριακό είναι πρόβλημα της Διεθνούς Κοινότητας και όχι των Ελληνοτουρκικών Διαφορών

Η κ. Παπαδοπούλου τόνισε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια ανεξάρτητη χώρα, η οποία είναι μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε το Κυπριακό στη βάση ενός ζητήματος εισβολής και κατοχής που αποτελεί πρόβλημα της διεθνούς κοινότητας και όχι των ελληνοτουρκικών διαφορών.

Όπως επισήμανε, «κανείς, όμως, δεν πρέπει να ξεχνά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητη χώρα, που είναι μέλος του ΟΗΕ και της ΕΕ. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και να το θυμόμαστε. Το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Δεν είναι διμερές ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι ένα ζήτημα για τη διεθνή κοινότητα. Είναι θέμα των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Παρόλα αυτά, αναγνώρισε πως μια αύξηση της επιθετικότητας εναντίον της Κύπρου θα μπορούσε να διαταράξει το καλό πολιτικό κλίμα που παρατηρείται μεταξύ της Αθήνας και της 'Αγκυρας. Συγχρόνως, όμως, εκτίμησε ότι αυτό το καλό κλίμα ίσως να μπορέσει να συμβάλει θετικά στην επανέναρξη των συνομιλιών.

«Τούτου λεχθέντος, κανείς δεν εθελοτυφλεί στο γεγονός ότι εάν επιδεινωθεί η κατάσταση επί του πεδίου στην Κύπρο, αυτό θα επηρεάσει τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Από την άλλη πλευρά, η καλή ατμόσφαιρα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας θα επηρεάσει θετικά την κατάσταση στην Κύπρο και το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών. 'Αρα, ναι, υπάρχει αυτού του είδους η σύνδεση, αλλά αυτό δεν είναι ένα ελληνοτουρκικό ζήτημα. Είναι θέμα εισβολής και κατοχής», τόνισε η κ. Παπαδοπούλου.

Η κ. Παπαδοπούλου βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, καθώς συμμετείχε στην αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε την Παρασκευή την χώρα μας στον Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Η συμμετοχής της στη συζήτηση της δεξαμενής σκέψης The Foundation for Defense of Democracies (FDD) έγινε στο πλαίσιο των εργασιών του 5ου Συνέδριου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και Νοτιοανατολική Μεσόγειο του Delphi Forum στην Ουάσιγκτον.

Στη συζήτηση με την κ. Παπαδοπούλου συμμετείχαν ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους, Τζέφρι Πάιατ, o πρόεδρος του FDD Τζόναθαν Σάντζερ, ο πολιτικός αναλυτής Σινάν Σίντι, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη.