Ακάρ σε Ν. Παναγιωτόπουλο: Τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με διάλογο

Την ελπίδα τα προβλήματα που έχουν Ελλάδα και Τουρκία να λυθούν μέσα από το διάλογο, εξέφρασε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ στο Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών της AFAD στο Χατάι, μια από τις σεισμόπληκτες περιοχές της γείτονας χώρας.

«Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα έχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε, στο πνεύμα της συμμαχίας, του ειρηνικού διαλόγου, ώστε να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ακάρ προσθέτοντας ότι «εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε τις προσπάθειες μας για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των διμερών μας σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και όπως γνωρίζετε και εσείς υπάρχουν κάποια προβλήματα και κάποιες διαφορές».

Ελπίζουμε, συνέχισε, «πως Τουρκία και Ελλάδα, δύο πολιτισμένες χώρες, μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές αυτές στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας, διπλωματίας και σεβασμού.» και πρόσθεσε ότι «η προσδοκία μας είναι ότι η θετική ατμόσφαιρα μετά τον σεισμό θα συνεχιστεί χωρίς να περιμένουμε μια νέα καταστροφή».

«Ως δύο γειτονικές χώρες στο Αιγαίο, η Τουρκία μας είναι πολυδιάστατη όπως και οι διαφορές μας. Η επιθυμία μας, η προσμονή μας και η ευχή μας είναι χωρίς να υπάρχει μια καταστροφή να συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση και η θετική ατμόσφαιρα μετά τον καταστροφικό σεισμό. Με τη δημιουργία περιβάλλοντος μόνιμης συνεργασίας, εμείς θέλουμε το Αιγαίο και η Μεσόγειος να αποτελέσουν θάλασσα φιλίας. Η βασική επιθυμία μας και η προσμονή μας είναι να ζήσουν εντός ασφαλείας και ηρεμίας οι λαοί και στις δύο πλευρές» συμπλήρωσε ο Χ. Ακάρ.

«Αιγαίο και η Μεσόγειος να γίνουν θάλασσα μια φιλίας, και Ελλάδα και Τουρκία να ζήσουν με ευημερία», επισήμανε ακολούθως και παράλληλα ευχαρίστησε την Ελλάδα «που ήταν από τις πρώτες χώρες που μας πρόσφερε βοήθεια».

«Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που κάλεσε την Τουρκία και πρότεινε βοήθεια μετά την καταστροφή και συνέβαλλε σημαντικά όσον αναφορά τις ανθρωπιστικές βοήθειες όσο και στις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης» υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι «θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Και θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειας των θυμάτων στο δυστύχημα στα Τέμπη και να ευχηθώ καλή ανάρρωση στους τραυματίες».

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι «μετά από αρκετά χρόνια (σ.σ. η τελευταία επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε το 2002), σήμερα φιλοξενούμε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και την αποστολή του και θέλω να τους ευχαριστήσω» ενώ τόνισε ότι «Τουρκία και Ελλάδα είναι δύο γείτονες και σύμμαχες χώρες στο ΝΑΤΟ, εδώ και πάνω από 70 χρόνια και γνωρίζετε ότι υπάρχουν ισχυροί πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας».

«Οι δύο χώρες», ανέφερε, «ήταν πάντα αλληλέγγυες σε δύσκολους καιρούς και σήμερα βιώνουμε ένα ακόμα παράδειγμα της αλληλεγγύης αυτής».

Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας εξέφρασε για μια ακόμη φορά τα συλλυπητήριά μου για τους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στους σεισμούς και σημείωσε πως η συνάντησή του «με τον αγαπημένο μου φίλο Χουλουσί και την ομάδα του, μιλήσαμε για το πώς θα αγωνιστούμε απέναντι στις νέες προκλήσεις όσον αφορά τις καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή».

«Η Ελλάδα», τόνισε, «έχει κάνει αυτό που της αναλογεί από τα πρώτα λεπτά του σεισμού. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δείξουμε την υποστήριξή μας. Ας ελπίσουμε να τελειώσει αυτού του είδους η καταστροφή».

LIVE: Turkish Defence Minister Hulusi Akar and his Greek counterpart Nikolaos Panagiotopoulos hold joint presser in Türkiye’s quake-hit Hatay province https://t.co/bKvCXwlCjs