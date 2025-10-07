Τσιάρας σε σύσκεψη με αγρότες: Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με εντάσεις

Σύσκεψη με τους αγρότες της Βοιωτίας είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην παρουσίαση του κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδίου για τη Βοιωτία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο κι όχι εντάσεις. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει το μείζον για τους Έλληνες αγρότες, «και το μείζον είναι η διασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων».

Ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Αυτή, υπαγορεύεται από την απόλυτη ανάγκη η χώρα μας να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, για να υπάρχει ροή ευρωπαϊκών πόρων. Το πρόβλημά μας είναι να μην αδικηθούν οι έντιμοι άνθρωποι που, με τεράστιο κόπο, επιχειρούν να επιβιώσουν στον πρωτογενή τομέα».

Υπογράμμισε, δε, ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, όπως τόνισε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εν τέλει να δοθούν στους αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. «Εγώ πιστεύω στον πρωτογενή τομέα, και ειδικά στον ελληνικό», είπε ο Κώστας Τσιάρας. Επανέλαβε ότι απαιτείται απ' όλους υπομονή, έτσι ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα του παρελθόντος, τα οποία «μας έφεραν σ' αυτή τη δύσκολη κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές είπε ότι για το Μέτρο 23 ολοκληρώνονται οι ενστάσεις και θα αρχίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές και για προγράμματα των οποίων έχει καθυστερήσει η πληρωμή, λόγω των εκτεταμένων διασταυρωτικών ελέγχων που έγιναν.

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων επισήμανε την ανάγκη για πίστη τήρηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. «Δεν έχουμε περιθώριο να μη συνεργαστούμε και να μη τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας. Θέλουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι εντολή του πρωθυπουργού είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον πρωτογενή τομέα. «Στόχος μας είναι να παραμείνει ο πρωτογενής τομέας πρωταγωνιστής της οικονομικής δραστηριότητας ώστε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική Περιφέρεια», είπε.

Νωρίτερα, ο κ. Τσιάρας αποτύπωσε την παρουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Βοιωτία. Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022 και του Σ.Σ. ΚΑΠ έχουν στηριχθεί 12.947 δικαιούχοι, με συνολικό προϋπολογισμό 177 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 16 επενδυτικά σχέδια ύψους 15,1 εκατ. ευρώ υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Την τελευταία πενταετία, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στη Βοιωτία ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, ενώ η εξισωτική αποζημίωση στήριξε 10.342 γεωργούς με 22,78 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η βιολογική γεωργία ενισχύεται με 11,12 εκατ. ευρώ και 559 νέοι αγρότες λαμβάνουν 9,74 εκατ. ευρώ για την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στα αρδευτικά έργα που αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο της περιοχής — από το δίκτυο Λιβαδειάς και το αρδευτικό του Ορχομενού, μέχρι τα έργα τηλεμετρίας και εξοικονόμησης νερού. Ιδιαίτερη πρόοδος υπάρχει και στην αγροτική οδοποιία, με 4 έργα συνολικού ύψους 1,82 εκατ. ευρώ και 22 νέες προτάσεις ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ. Η Βοιωτία, όπως σημείωσε, «είναι μια περιοχή που θα πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση, με σύγχρονες καλλιέργειες, εξαγώγιμα προϊόντα και ισχυρή τοπική ταυτότητα».